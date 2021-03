GP do Bahrein F1: Sérgio Pérez – O MVP da noite

Sergio Pérez, depois da sua fraca qualificação (11º), teve uma estreia azarada com a Red Bull , depois do seu monolugar ter ficado parado na volta de formação da grelha. Resolveu o problema mas teve que arrancar das boxes, da cauda do pelotão. Depois, realizou uma boa recuperação, terminando em quinto lugar. Só já não conseguiu apanhar Lando Norris (McLaren). Um dia agridoce para o piloto mexicano. Seja como for, o que fez ‘entre problemas’, foi bom e foi considerado o Piloto do dia pelos adeptos, o que diz bem da sua prestação.

“Considerando que a minha corrida quase não aconteceu hoje, penso que no geral podemos estar satisfeitos pois o ritmo foi bom e o potencial está lá. Na volta de formação, de repente o carro desligou-se e eu estive perto de saltar para fora mas fiquei dentro e de alguma forma o carro voltou a andar, o que foi realmente um milagre. Isso significava que tínhamos de partir do pit lane, o que não foi o ideal, mas conseguimos recuperar e eu fiquei feliz por completar a corrida e ganhar mais experiência”.