GP do Bahrein F1: Sebastian Vettel pediu desculpa a Esteban Ocon

Não foi a estreia que certamente desejaria. Sebastian Vettel largou do último lugar da tabela, tentou recuperar, mas não teve o andamento para conseguiu chegar aos pontos, como a equipa esperava.

Mais que isso, voltou a cometer um erro, ao falhar a travagem depois de Esteba Ocon passar por ele, embatendo contra o francês. No final Vettel admitiu que não foi um bom dia.

Questionado se foi uma tarde tão difícil quanto pareceu, disse Vettel: “Foi. Tivemos uma boa primeira volta, mas depois decidimos fazer algo diferente na estratégia, o que não me parece que tenha valido a pena no final, mas tínhamos de o fazer”. Sobre o incidente do Ocon, Vettel acrescentou: “Tinha a certeza de que ele me estava a deixar espaço à esquerda, mas depois atravessou para o outro lado e assim que eu estava atrás dele, bloqueei as rodas e não pude deixar de lhe bater”.

Ocon, que terminou P13, confirmou mais tarde que Vettel lhe tinha imediatamente pedido desculpa após a corrida.