GP do Bahrein F1: quem parece melhor para fazer a pole?

Há apenas alguns meses, Lewis Hamilton colocou o Mercedes W11 na pole position do Grande Prémio do Bahrein 2020 por 0.289s face ao seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, com um registo 0.414s melhor que Max Verstappen, piloto da Red Bull.



No entanto, e de acordo com os testes de pré-época que tiveram lugar no mesmo local, o Circuito Internacional do Bahrein, Hamilton e Mercedes parecem não ter as mesmas possibilidades de fazer o mesmo, se bem que isso só se irá perceber com maior grau de de certeza após o terceiro treino livre de sábado.



Max Verstappen estabeleceu o tempo mais rápido dos três dias dos testes, com 1m28.960s com o pneu C4, enquanto o melhor para a Mercedes foi alcançado com o pneu C5, mais macio, e somente 1m30.025s. 1.065s mais lento. Não acreditamos que seja esta a diferença na próxima qualificação, nem de perto, mas achamos que ao contrário do tem sido hábito, vai haver mais luta.



As primeiras análises colocam a Red Bull com uma confortável vantagem de 0,56s por volta, em modo qualificação, sobre a Mercedes (que por sua vez foram apenas 0,03s mais rápidos que a McLaren), mas isto pode ter mudado durante estas duas semanas, porque a Mercedes certamente trabalhou no carro. Resta saber como irá validar isso em pista, e se terá tempo para o fazer bem, antes da qualificação.

Se acreditássemos piamente nos números do Bahrein, e achássemos que nada mudaria, a Red Bull faria a pole, e a Mercedes e a McLaren lutariam pelos lugares seguintes. No sábado teremos a resposta. Talvez até antes…

Poles dos últimos cinco anos:

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Charles Leclerc (Ferrari)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2016 – Lewis Hamilton (Mercedes)