GP do Bahrein F1: problemas eletrónicos e de motor ‘tramaram’ Williams | AutoSport

A Williams começou o ano com alguns problemas, com os seus dois pilotos a terem de lidar com questões no seus monolugares, que não ajudaram em nada à sua prestação em pista. Tal como a equipa principal, a Mercedes, também a Williams teve de lidar com questões de temperatura no motor dos seus FW46 pelo que esta não foi uma corrida em que se possa atestar a competitividade da Williams.

Logan Sargeant fez levantar as bandeiras amarelas logo no início, ao arrancar com o que acabou por ser um problema no volante. Conseguiu voltar a andar, com a equipa a trocar o seu volante, mas o seu companheiro de equipa, Alex Albon também teria seus próprios problemas no volante. Foi uma pena para a dupla, com Albon a mostrar uma forte mudança de ritmo em vários pontos da corrida, mas foi prejudicado por não conseguir alterar as configurações do volante quando necessário, o que não o ajudou a progredir

Para Alex Albon, 15º: “O carro em si estava bom, mas estamos muito atrás. Tivemos problemas durante toda a corrida com coisas que se tivéssemos rodado mais nos testes, teríamos sido capazes de evitar. O motor estava a sobreaquecer toda a corrida e estávamos com pouca potência. O nosso ritmo em relação aos outros é bastante semelhante, pelo que a batalha no meio-campo é acirrada e será difícil.

Logan Sargeant foi 20º e também teve uma corrida frustrante: “tivemos um problema eletrónico no volante na qualificação e voltou na corrida, então o mais importante é que precisamos entender a causa raiz disso e consertá-lo daqui para frente. Tive uma primeira volta muito boa e fiz alguns bons ganhos e parecia que tudo iria correr bem até que chegou o problema. Foi uma corrida decepcionante. Não há nada que não possamos arranjar, mas precisamos entender tudo daqui para frente.

Segundo Dave Robson, chefe de desempenho de veículos: “Estávamos a lidar com problemas em ambos os carros desde o início da corrida e nunca demos a nenhum dos pilotos a oportunidade de forçar muito. Com trânsito intenso, estávamos operando os motores nos seus limites de temperatura e tivemos que gerir isso com cuidado. Logan sofreu com outro problema eletrónico, que fez com que seus pneus furassem e o levou a trocar o volante no pit stop. Há claramente problemas que precisamos corrigir completamente antes do próximo sábado. Como vimos, o meio-campo está muito apertado e se tivéssemos feito um trabalho melhor, haveria uma oportunidade de correr por pontos. Felizmente, temos a chance de voltar imediatamente, resolver os problemas e fazer melhor na Arábia Saudita.”