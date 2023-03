GP do Bahrein F1, Pierre Gasly: “objetivo é terminar com alguns pontos” | AutoSport

Pierre Gasly afirma sentir-se mais do que pronto para fazer a sua estreia na equipa da Alpine no próximo fim de semana na abertura da temporada com o Grande Prémio do Bahrein. Depois de completar mais de 170 voltas nos testes de pré-temporada da semana passada, o francês explicou estar mais confiante aos comandos do A523 e aponta ao top 10 na corrida em Sakhir.

“Estou muito entusiasmado por correr pela primeira vez com a Alpine este fim de semana no Bahrein”, disse o piloto na antevisão da prova. “Estou muito confiante que podemos ter uma corrida forte e o objetivo é terminar com alguns pontos somados e começar a temporada da melhor maneira possível”.

O piloto francês, que saiu da esfera de influência da Red Bull pela primeira vez desde que está na F1, diz sentir-se em “em casa nesta equipa”, que parece ter escondido muito o jogo durante os três dias de preparação da época. Gasly salienta que “ainda estamos a alicerçar para chegarmos ao nosso nível máximo e sei que temos algumas boas atualizações a chegar, o que, como piloto, é ótimo

de ouvir. Veremos onde estamos no fim de semana em relação aos nossos adversários, mas por enquanto, estou satisfeito”.

Pierre Gasly ambiciona começar em alta a sua próxima etapa da carreira na Fórmula 1, mas as dúvidas sobre o que vale o Alpine A523 são muitas, mesmo após os testes.