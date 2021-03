GP do Bahrein F1, Otmar Szafnauer : “Novas regras prejudicam Mercedes e Aston Martin”

As novas regras implementadas este ano, com a redução do fundo plano e de outras derivas aerodinâmicas foram pensadas para retirar performance aos carros. Mas do que se tem visto esta mudança tem afetado mais uns que outros.

O conceito de “high-rake” (traseira elevada) tem sido usado há muito tempo pela Red Bull. A ideia é simples e passa por aumentar a altura da traseira do carro para tornar a maior parte do fundo plano num difusor gigante e assim aumentar a pressão negativa debaixo do carro e por conseguinte aumentar o apoio aerodinâmico. Esse conceito depende sempre da forma como se consegue “selar” essa zona para que o fluxo de ar não transborde para fora do fundo plano. De todas as equipas do grid, apenas Mercedes e Aston Martin (que em 2020 passou a usar o mesmo conceito) não usam traseira elevada. E são essas as duas equipas que mais têm penado com as novas regras.

Otmar Szafnauer não está satisfeito com a situação e tal como Toto Wolff deixou no ar que tal foi feito propositadamente para mudar a ordem vigente.

Falando após a qualificação, o director da equipa da Aston Martin, afirmou: “Quando corremos pela última vez aqui no Bahrein – há apenas quatro meses – estávamos a caminho de um pódio, por mérito, antes de uma falha da unidade motriz terminar a corrida do Checo [Pérez].“

“Não estaremos perto desse tipo de desempenho agora, e a causa directa dessa queda de desempenho é o novo regulamento para 2021, imposto a todas as equipas. Se compararmos os tempos de qualificação entre essas duas corridas aqui no Bahrein, agora e há quatro meses, parece que os carros de filosofia “high rake” ganharam cerca de um segundo por volta em comparação com os carros de filosofia “low rake” (traseira baixa). Portanto, a Mercedes e nós próprios somos as equipas mais afetadas”.

“Eu não estou contente”, disse Szafnauer. “E quando digo que não estou feliz, quero dizer que não estou feliz pelos nossos dois grandes pilotos; não estou feliz pelos 500 grandes homens e mulheres que conceberam, construíram e estão agora a gerir o nosso novo carro; e também não estou feliz pelos nossos patrocinadores-parceiros ou pelos nossos fãs. Tendo dito isto, é claro que agora vamos trabalhar arduamente para compensar o máximo possível do défice de desempenho nas próximas corridas”.

“Depois de analisar cuidadosamente os dados dos testes e este fim-de-semana, é evidente que os novos regulamentos para 2021 tiveram um impacto significativamente mais prejudicial nos carros com uma filosofia ´low rake´ do que nos carros com uma filosofia ´high rake´”, acrescentou ele. “Especificamente, a mudança nas dimensões e perfil do fundo plano na traseira dos carros teve um profundo efeito negativo no desempenho. Não somos apenas nós que estamos a falar sobre este assunto – Toto falou sobre ele na conferência de imprensa da FIA. Não podemos fazer uma mudança para um carro com filosofia “high rake”, mesmo que quiséssemos, e a Mercedes também não, porque a suspensão dos carros deste ano foi homologada”.

“Assim, a Mercedes e nós próprios teremos dificuldades, enquanto os carros como os da Red Bull e Alpha Tauri, e da McLaren e Ferrari, não “.