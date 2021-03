GP do Bahrein F1: Os melhores e os piores

Começou em grande a época de 2021. O Bahrein voltou a servir uma excelente corrida e a primeira amostra deixou claro que a luta pelo título será intensa. Eis os melhores e os piores, escolhidos pelo AutoSport, do GP do Bahrein:

Os Melhores

Mercedes – Não foram os mais rápidos, mas foram os melhores. Gizaram a melhor estratégia e mesmo com o contratempo de Valtteri Bottas nas boxes mantiveram-se na frente. Tiveram a sorte do seu lado, é certo, mas fizeram tudo o que estava ao seu alcance e conquistaram uma vitória que poucos achavam provável.

Red Bull – Têm o carro mais rápido, mas a fiabilidade deixou a equipa numa situação mais complicada. Com Sergio Pérez a sair das boxes, faltou ajuda a Max Verstappen que teve de se defender de dois Mercedes. Mas há muitos aspetos positivos a serem realçados. Pérez fez uma boa corrida e Verstappen mostrou fibra de campeão.Talvez lhe tenha faltado um pouco de sangue frio para escolher melhor a ultrapassagem.

Mclaren – Nem sempre os mais rápidos em qualificação, mas sempre rápidos e eficazes na corrida. Lando Norris fez uma excelente prova e mostrou uma maturidade assinalável e Daniel Ricciardo, apesar de ainda estar longe do que pode dar, trouxe pontos importantes.

Ferrari – Bom arranque e boas sensações, na primeira corrida do ano. Um carro claramente melhor que o de 2020, um Charles Leclerc em forma e um Carlos Sainz, apesar de ainda algo perdido neste novo mundo para si, a mostrar que pode ser uma mais valia.

Yuki Tsunoda – Excelente estreia do japonês. Começo titubeante e um erro, mas recompôs-se e acabou nos pontos, com boas manobras e um ritmo interessante. A Alpha Tauri também promete muito neste arranque.

Fernando Alonso – Em forma mesmo depois da paragem. Não fez mais porque o carro não deixou. Não parece que vem de dois anos de paragem e mostrou que é de facto um dos melhores.

Os Piores

Nikita Mazepin – Péssima estreia do russo. Vários piões ao longo do fim de semana e um deles terminal, acabando com a corrida na curva 3 da primeira volta. Não é um bom cartão de visita.

Sebastian Vettel – A sua posição na grelha não era a melhor (último) e a estratégia não o ajudou, mas aquele erro com Esteban Ocon fez lembrar de outros erros quando vestia de vermelho. Um tetra campeão não pode fazer aquilo.

Alpine – Longe da luta pelo top5, sem ritmo e sem argumentos. Esteban Ocon não chegou a ameaçar os lugares no top 10 e de todas as equipas que tentam chegar ao terceiro lugar, foi a que pior prestação teve. Daniel Ricciardo, afinal, fez bem em trocar.

Alfa Romeo – No começo do fim de semana parecia que íamos ver uma Alfa Romeo a lutar pelos pontos mas na corrida estiveram abaixo do que esperávamos e apesar de terem ficado à porta dos pontos beneficiaram das desistências de Pierre Gasly e Alonso.

Valtteri Bottas – Não será muito justo colocar o finlandês neste lote, mas um fim de semana com muitos problemas e um ritmo de corrida demasiado longe do duo da frente não pode ser encarado como uma boa operação para Bottas.