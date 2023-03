GP do Bahrein F1, Mike Krack (Aston Martin): “fomos o segundo carro mais rápido em pista” | AutoSport

As coisas podiam ter corrido mal para a Aston Martin depois daquela volta de abertura, quando Lance Stroll quase atirou Fernando Alonso para fora de pista, mas nada disso sucedeu, mas sim uma grande corrida por parte dos dois pilotos da equipa.

Fernando Alonso teve grandes lutas com os pilotos da Mercedes e Carlos Sainz, tendo ficado desde já claro que a Aston Martin pode lutar pela posição de melhor dos outros, atrás da Red Bull este ano. Um pódio na corrida de abertura da época e o 99º pódio de Fernando Alonso foi o prémio do dia: “um esforço monumental da equipa. Há 12 meses, neste mesmo local, tivemos um fim de semana muito difícil, o Sébastien (Vettel) com covid, e daí para cá, muito trabalho de equipa, comunicamos bem, trabalhamos bem uns com os outros, trabalhamos de forma construtiva, penso que é dessa união que advém a nossa força, e penso que isso nos tem ajudado a progredir, mas também acho que não vai ser sempre tão fácil quanto foi hoje, se quero ser honesto.

A nossa estratégia foi bom, deu-nos vantagem nos momentos da luta do Fernando (Alonso) com os Mercedes e o Ferrari, hoje fomos o segundo carro mais rápido em pista, mas sabemos que tudo pode mudar de pista para pista…”, disse Mike Krack, Chefe de Equipa da Aston Martin.