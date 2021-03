GP do Bahrein F1: Mercedes mais forte que a Red Bull em corrida? A ver vamos…

Se no caso da qualificação a Red Bull parece em condições de bater o pé à Mercedes, já no que à corrida diz respeito as dúvidas são muito maiores, já que nesse particular a Mercedes deixou claro que está rápida já que os seus pilotos realizaram séries longas de voltas com uma enorme consistência. Os dados sugerem que os Mercedes estão melhor que o resto do plantel, tendo um avanço, que é baseado nos dados dos testes – que como se sabe, podem não ser fidedignos – de 0,39s para a Red Bull. Os registos do teste, nas longas séries de voltas, sugerem a Mercedes como favorita, até pelo passado recente, com Lewis Hamilton a vencer nos últimos dois anos.

A Red Bull, pelo contrário, só conseguiu o seu primeiro pódio no Bahrein na era turbo-híbrida, no ano passado. Se no caso da pole as coisas podem sorrir mais à Red Bull, em corrida, e se tudo bater certo com os testes, a Red Bull está atrás da Mercedes. Resta saber como serão as novas dinâmicas das duas equipas. Seja como for, os adeptos esperam uma luta Hamilton – Verstappen, mas esta Fórmula 1 é como qualquer melão: tem que se abrir primeiro para perceber se está bom ou nem por isso…

Convém também não esquecer que os dados dos testes, dizem que para lá da Mercedes e Red Bull, a Aston Martin, apesar dos problemas, deixou claro que em ritmo de corrida está bem (teoricamente a 0.73s da Mercedes). Segue-se a McLaren em quarto, na frente da Alpine, com a Ferrari a surgir exatamente na mesma posição em que terminou 2020, em sexto.

Pior que isso, enquanto Aston Martin, McLaren e Alpine, ‘cabem’ em 0.160s, a Ferrari está 0.69s atrás da Alpine. Segue-se a Alpha Tauri, Alfa Romeo, Williams e Haas, que este ano parece condenada ao último lugar.

Palmarés dos últimos cinco anos:

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)