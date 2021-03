GP do Bahrein F1, Mattia Binotto: “Feliz por finalmente poder contar com os dois pilotos”

Mattia Binotto fez o balanço da primeira corrida do ano para a Ferrari. O chefe da equipa italiana mostrou-se contente com o trabalho feito pela equipa e pelos pilotos:

“Estou realmente feliz com os pilotos, estou feliz por poder contar finalmente com ambos”, disse Binotto. “Carlos [Sainz] fez um excelente trabalho. E depois a motivação é importante, o desejo de crescer como equipa e não apenas com os pilotos. Hoje foi apenas a primeira corrida, eles vão compreender onde melhorar. Nesta época não vamos desenvolver muito o carro, porque já estamos concentrados em 2022. Vamos trazer alguns upgrades, mas é importante que eles trabalhem e conduzam o carro na direção certa”.

Avaliando o desempenho de estreia de Sainz com a Ferrari, Binotto acredita que o espanhol confirmou as suas qualidades.

“Escolhemos o Carlos porque sabíamos que ele é forte durante a corrida, ele provou-o hoje”, disse ele à Sky Itália. “Ele está a ganhar confiança com o carro, está a adaptar-se muito bem à equipa, está a trabalhar muito bem com o Charles [Lecerlc]. Charles ontem, após a qualificação, agradeceu ao Carlos por o ter forçado a fazer a melhor volta possível. Por isso, estou feliz com ambos. Saber que podemos contar com ambos é realmente importante. O mais importante é estarmos motivados para continuar a crescer”.

“A luta hoje não é Carlos contra o Charles e Charles contra o Carlos, mas sim os carros à nossa frente. No dia em que estivermos à frente de todas as outras equipas, os nossos pilotos poderão lutar também uns contra os outros”.

“Se olharmos para os melhores carros à nossa frente, vemos que temos de continuar a melhorar”. Aprenderemos a partir de hoje e analisaremos os dados”.

Este discurso pode levar a pensar que houve uma “indireta” a Sebastian Vettel, mas só Binotto sabe o que quis verdadeiramente dizer no final da prova do Bahrein.