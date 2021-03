GP do Bahrein F1, Lewis Hamilton: ” Ficamos mais perto da Red Bull que o esperado”

Pouco menos de 0.4 seg. Foi este o tempo que separou Lewis Hamilton do detentor da pole para o GP do Bahrein, Max Verstappen. Hamilton admitiu que ficou mais próximo da Red Bull do que inicialmente previsto:

“Estamos definitivamente mais perto do que esperávamos. Penso que este é realmente um bom passo em frente para este fim-de-semana. Pensamos que seria o dobro da diferença que se vê hoje, e isso deve-se a um trabalho fantástico dos homens e mulheres lá na fábrica”.

“Penso que eles [Red Bull] têm um bom ritmo e normalmente levam isso para a corrida”, disse ele. “Eles são muito fortes em corrida. Gostaria de pensar que podemos diminuir as diferenças, mas penso que ainda têm pelo menos dois décimos na mão. Sabíamos desde o primeiro dia na pista que os Red Bull eram mais rápidos do que nós e sabíamos que tínhamos uma batalha difícil pela frente, por isso estou orgulhoso dos esforços de todos”.