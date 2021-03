GP do Bahrein F1: Lewis Hamilton aguenta pressão e vence

Que luta fantástica! Lewis Hamilton e Max Verstappen deram-nos um grande espetáculo no final da primeira corrida do ano. A vitória sorriu a um brilhante Hamilton que aguentou tudo o que Verstappen lhe atirou.

A primeira corrida do ano deu-nos um final emocionante. Max Verstappen ficou à mercê da estratégia da Mercedes, mas o holandês tratou de fazer tudo o que estava ao seu alcance para chegar à vitória. Tudo ficou decidido nas últimas voltas em que Verstappen teve 16 voltas para recuperar de uma diferença de 8 segundos. Verstappen atacou com tudo, passou Hamilton, teve de dar o lugar de volta por ter feito a manobra fora dos limites de pista, voltou a atacar, mas Lewis Hamilton aguentou a pressão e venceu a primeira corrida do ano.

O filme da corrida

Max Verstappen largou bem e conseguiu controlar Lewis Hamilton e manteve a liderança da prova. Apesar de muitas lutas não houve grandes mudanças na ordem inicial, mas Nikita Mazepin cometeu um erro na curva três que acabou com a sua corrida, depois de perder a traseira do carro e embater com alguma violência nas proteções da pista, obrigando à entrada do Safety Car.

LAP 1/56



Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap! 💥





No recomeço, Verstappen foi inteligente e aguentou a pressão de Hamilton no recomeço. Valtteri Bottas começou a perder posições para Charles Leclerc, ficando à mercê dos McLaren que pareciam estar em forma neste recomeço. Pierre Gasly ficou com a corrida estragada com uma asa partida (toque em Daniel Ricciardo) o que o obrigou a ir para as boxes, assim como a entrada em cena do Virtual Safety Car que durou pouco tempo.

Bottas tratou de passar Leclerc e recuperou o terceiro lugar que tinha perdido para o piloto monegasco, que ficava com Lando Norris e Daniel Ricciardo por perto, com Fernando Alonso logo atrás, também com um bom arranque. Sebastian Vettel, que começou do último lugar, estava em 13º na volta 7 com Sergio Pérez logo atrás.

Norris e Leclerc deram grande espetáculo e o piloto da McLaren tratou de passar Leclerc na volta 9, com Ricciardo a tentar fazer o mesmo. Lance Stroll estava bem e já ia em sétimo depois de ter passado Alonso.

Valtteri Bottas começava a ficar para trás, enquanto Verstappen e Hamilton fugiam do pelotão.

Alonso foi o primeiro a ir para as boxes o que obrigou a McLaren, Aston Martin e a Ferrari a entrarem para as boxes. Desta operação, quem perdeu foi Stroll que ficou atrás de Alonso. Hamilton tentou também fazer o undercut a Verstappen mas a Red Bull ignorou a ameaça da Mercedes e manteve-se em pista. Na volta 18, Verstappen entrou para as boxes e ficou atrás de Hamilton, com os problemas no diferencial do Red Bull a aumentarem.

Mais atrás Vettel, Alonso e Sainz davam espetáculo com muitas mudanças de posição embora Vettel ainda não tivesse parado ainda.

A meio da corrida Hamilton mantinha-se na frente, com Verstappen a 2 segundos e Bottas a quatro do holandês. Norris era quarto, seguido de perto por Leclerc. Ricciardo começava a ver Pérez nos espelhos que continuava a fazer uma boa recuperação, Stroll era oitavo, Sainz nono e Raikkonen décimo.

Hamilton não estava tão competitivo com os pneus duros e Verstappen estava cada vez mais perto do britânico, de tal forma que a Mercedes foi obrigada a parar outra vez para evitar o undercut de Verstappen a Hamilton.

Uma paragem mais demorada de Valtteri Bottas complicou a vida da Mercedes para o resto da corrida. A ideia seria Bottas colocar a pressão em Verstappen, mas a paragem correu mal e Bottas acabou em quinto, atrás de Charles Leclerc e Lando Norris.

Fernando Alonso acabou por desistir do GP do Bahrein. Depois de um bom arranque o espanhol foi obrigado a parar com problemas nos travões do seu Alpine.

LAP 34/56 – ALO OUT



Frustration for Fernando Alonso in his first Grand Prix back in F1





Na volta quarenta, Verstappen parou e viu passar Hamilton por si e tinha 16 voltas para o fim para ir atrás do campeão do mundo. A diferença entre ambos era de pouco mais de 8 segundos. Bottas estava longe desta luta, Norris liderava o segundo pelotão com cinco segundos de vantagem para Leclerc, que tinha Ricciardo bem controlado.

O ritmo a que Verstappen estava a aproximar-se de Hamilton era claro e a luta prometia estar para breve, enquanto Pérez em sétimo começava a ameaçar Ricciardo, com os olhos postos no quarto lugar de Norris, ameaça que se materializou pouco depois, passando o australiano.

Mais atrás a luta entre Vettel e Ocon acabou num toque sem consequências de maior para ambos, num erro de Vettel.

Estávamos todos colados aos écrans a ver a distância entre Verstappen e Hamilton a diminuir a cada volta e na volta 52 a diferença entre ambos era de menos de um segundo depois de um erro de Hamilton na curva 10.

Na volta 53 Verstappen passou Hamilton na curva 4 e assumiu a liderança, mas como fez a manobra fora dos limites de pista teve de dar o lugar de volta a Hamilton tentando novamente. Hamilton recompôs-se e Verstappen perdeu algum tempo e nunca voltou a ter uma oportunidade de passar Hamilton, que controlou as últimas voltas e venceu a primeira corrida do ano.

LAP 54/56



WOW 😮



Max gets past Lewis to take P1 but runs wide



So Max gives P1 back to Lewis





Destaques

Dissemos que este ano prometia muito e não devemos estar muito enganados. Sim ganharam os mesmos, mas ganharam com muito mérito contra outra grande equipa. A estratégia da Mercedes revelou-se acertada, tal como a da Red Bull que tentou tudo para evitar os ataques, apenas com um carro contra dois. Lewis Hamilton mostrou porque é dos melhores. Um último stint tremendo, com pneus 10 voltas mais velhos que os de Verstappen e aguentou o jovem holandês, que talvez tenha medido mal onde fazer a ultrapassagem decisiva , depois de uma tremenda exibição. Este duo irá animar muito as corridas desta época.

Pérez teve uma corrida complicada, largando das boxes, mas fez uma excelente recuperação e fez o máximo que podia. Lando Norris fez uma corrida muito boa com um grande quarto lugar, controlando as operações por completo. Mais uma vez a McLaren mostrou que em corrida está melhor que a concorrência. Leclerc fez uma boa corrida, tal como Ricciardo e Sainz fez uma estreia positiva dentro do possível. Yuki Tsunoda na sua primeira corrida marcou os primeiros pontos e Lance Stroll conseguiu um ponto para a Aston Martin.

Destaques pela negativa a Alpine que esteve muito longe dos pontos, a Alfa Romeo que prometeu mais do que deu, Sebastian Vettel que voltou a errar e não teve argumentos para fazer uma recuperação e Nikita Mazepin que acabou a corrida de forma prematura. Também Bottas pode ser incluído neste grupo por ter estado demasiado longe das lutas da frente, mesmo antes do erro na paragem nas boxes.