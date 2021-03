GP do Bahrein F1: Leitores AutoSport consideram injusta a exigência da FIA no caso Max Verstappen

Numa sondagem feita no final do GP do Bahrein, quisemos saber o que achavam os leitores do “caso Verstappen”. Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton por fora na curva 4, para lá dos limites de pista. Mas durante metade da corrida também vários pilotos usaram essa zona da pista, incluindo Lewis Hamilton.

60.4% dos leitores consideraram que a exigência da FIA foi exagerada e

outros pilotos também ultrapassaram os limites, enquanto 39.6% consideraram que a exigência da FIA foi acertada e a manobra foi ilegal.

Vox Pop

MLS



Verstappen alargou assim tanto porque perdei um pouco o carro.

Mas onde Verstappen tem o carro nessa foto, foi onde Hamilton passou metade da corrida.

Charutus GT



Naquela zona onde MV foi penalizado, contei pelo menos 7 infracções do LH, apos a box da RB ter dito a MV que devia aproveitar da mesma forma a Direção da Corrida, duz que esta atenta a essas manobras e por fim todos vimos a vergonha da decisão, lamentável…… da a sensação que so pode ganhar a Mercedes e o LH, ja parecem as decisões inexplicáveis da Liga Portuguesa de Futebol.

Frenando_Afondo™



Ganhou uma posição de maneira ilegal. Ele fala nos tais “5 segundos” mas esses 5 segundos são para manobras não intencionais e que não envolvem ficar com uma vitória. Porque se a direção de corrida advertiu que deveria ceder a posição, então ele ao não obedecer está a pôr-se a jeito para uma penalização maior, porque está consciente que ficou com a posição de maneira ilegal.

A questão que agora falam sobre os limites de pista (mais uma vez usando isso como desculpa para desculpar uma manobra que continuar a ser ilegal, independentemente de como queiram desviar a atenção). Foi algo decidido pela direção de corrida, que até o Autosport fez um artigo sobre isso. Os limites de pista durante a qualificação eram mais que rígidos, foi por fora – volta apagada.

Na corrida já tinham anunciado que ia ser diferente, que iam dar algum espaço, mas sem abusos, assim que todos os pilotos na frente usaram a saída da curva 4, Hamilton e Max incluídos. Foram avisados após um terço da corrida e a partir daí respeitaram os limites. Assim que não sei bem o que os “fãs” esperam que seja feito, querem que a FIa dê penalidades? Ok, mas o Max não vai ganhar a corrida na mesma, se é isso que estão a tentar forçar, afinal ele abusou dessa saída igualmente.