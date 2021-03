GP do Bahrein, F1: Incidente da Q1 sem penalizações atribuídas

Os comissários concluíram a investigação ao incidente da Q1, em que vários carros passaram por bandeiras amarelas.

Esteban Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel e George Russell foram acusados de não terem respeitado bandeiras amarelas na Curva 8 depois de Carlos Sainz ter sofrido um problema técnico que o levou a parar na pista nos momentos finais do Q1.

Os comissários reviram as provas de vídeo, tempos e telemetria e descobriram que cada carro tomou as medidas adequadas no sector da bandeira amarela. Em cada caso, o piloto estabeleceu um tempo mais lento no sector e a telemetria mostrou que tomaram as ações apropriadas. Três outros carros passaram pelo sector durante a bandeira amarela, mas não houve necessidade de investigar, pois foram significativamente mais lentos.