GP do Bahrein F1, Horário: Treino livre 3 às 12h30, corrida sábado às 15h00 | AutoSport

Está de volta a F1, com a 20ª edição do GP do Bahrein de Fórmula 1 que se realiza até sábado, dia da corrida. Fique com os restantes horários do evento. A qualificação é hoje sexta-feira às 16 horas, em Portugal continental, e a corrida no sábado às 15 horas.

Horário

Sexta-feira, 1 março

Treino livre 3 12h30 – 13h30

Qualificação 16h00 – 17h00

Sábado, 2 março

Corrida 15h00

