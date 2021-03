GP do Bahrein F1, Helmut Marko: “Disseram-nos logo que tínhamos de deixar passar Lewis Hamilton”

Helmut Marko afirmou no final da corrida do Bahrein que a FIA pediu logo à Red Bull para que desse a ordem a Max Verstappen de deixar passar Lewis Hamilton.

O conselheiro da Red Bull admitiu que no final o ataque à vitória acabou por não resultar com a equipa desejava:

“O Max ainda nem sequer tinha regressado à pista quando nos disseram que tínhamos de deixar passar Hamilton”, explicou Marko à ServusTV sobre a tentativa de ultrapassagem da Verstappen a Hamilton. “Não sei o que teria acontecido se não o tivéssemos feito. Max pensa que teria sido a solução mais desportiva. Depois disso, claro, Hamilton fê-lo de forma inteligente, baixando deliberadamente o ritmo até ter ultrapassado o Max de novo. Os seus pneus estavam praticamente acabados. Depois parecem ter recuperado. E devido à sujidade dos nossos pneus, o nosso ataque acabou por não se concretizar”, continuou o austríaco.

Marko revela que a Verstappen não foi capaz de usar toda a potência do motor no final da corrida. No entanto, ele vê possibilidades contra a Mercedes: “Estivemos perto, mas para vencer a Mercedes é preciso ser perfeito“, conclui ele.