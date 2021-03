GP do Bahrein F1: Haas – Dia de estreias, nem todas positivas

A Haas tem noção da época que tem pela frente. Um carro que pouco evoluiu, uma dupla muito inexperiente… tudo junto e o resultado pode ser muitas noites como a do Bahrein, com uma desistência e um último lugar. Se Nikita Mazepin já era visto de lado pelos fãs por causa das polémicas iniciais, a sua primeira corrida não ajudará à sua causa com um erro grave que o impediu que completar uma volta sequer:

“Foi muito simples – cometi um erro. O meu começo tinha sido bom, e entrei na curva 1 por fora. Estava então a passar pela curva dois e estava realmente a tentar evitar o Mick (Schumacher), uma vez que ele estava perto. Os pneus estavam frios, subi para o corretor, acelerei demasiado e fiz um pião. Lamento muito pela equipa, pois eles mereciam muito melhor do que isso”.

Já Mick Schumacher completou a sua primeira corrida de forma discreta, também com um erro, mas levando o carro até ao fim. O nome M. Schumacher voltou às pistas e isso merece ser realçado:

“Em geral, diria que estou 90 por cento feliz e 10 por cento não tão feliz devido ao erro que cometi no reinício após Safety Car. Felizmente tudo estava bem para que eu pudesse continuar. Foi pena que eu não estivesse no grupo para poder pelo menos tentar estar perto dos rapazes durante algumas voltas. Felizmente, consegui viver coisas como bandeiras azuis e apanhei o Nicholas (Latifi) – por isso pude sentir como era seguir um carro de perto e ter DRS. No geral, sinto que aprendi muito, e espero ser capaz de converter isso em algo positivo para a próxima corrida”.