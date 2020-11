GP do Bahrein F1: George Russell fica de fora do TL1

George Russell irá ficar a ver da pitwall o primeiro treino do GP do Bahrein. O piloto britânico irá ceder o seu carro a Roy Nissany.

O jovem piloto israelita irá fazer o primeiro treino no Bahrein, algo que acontece pela terceira vez, sempre com Russell a ter de ceder o seu lugar. Nissany terá de conciliar o teste com as sua obirgações na F2 onde compete

Nissany também pilotará o FW43 da Williams durante os testes de Abu Dhabi no próximo mês, ao lado do reserva Jack Aitken.