GP do Bahrein F1: Ferrari – Começo positivo

Não foi um mau arranque de época para a Ferrari. Não era difícil fazer melhor do que vimos no ano passado, mas Charles Leclerc tratou de dar alguma confiança à equipa.

Depois de uma boa qualificação, o piloto monegasco fez uma excelente corrida. Leclerc fez o que pôde na corrida, não tendo argumentos contra um Lando Norris mais rápido, mas conseguiu segurar Daniel Ricciardo. Pérez largou das boxes e terminou a frente, mas a valia do Red Bull em relação ao Ferrari justifica o sucedido.

“Tive um bom arranque”, disse Leclerc. “Encontrei-me em terceiro lugar e geri bastante bem os meus pneus no primeiro stint. Penso que provavelmente ainda havia um pouco mais neles, mas tivemos de parar e tentar forçar os outros para estratégias diferentes, o que era a coisa certa a fazer, mas pode ter-nos custado um pouco em termos de ritmo no final da corrida. Tudo considerado, foi uma boa corrida e um fim-de-semana positivo e demos um bom passo em frente em comparação com a época passada.”

Carlos Sainz fez a sua primeira corrida pela Ferrari. Apesar de não estar ainda 100% confortável no carro e de ainda não conhecer bem a sua máquina, Sainz fez uma boa corrida, terminou nos pontos. Vimos boas ultrapassagens por parte do espanhol e um ritmo de corrida positivo. No final da prova, Sainz estava satisfeito:

“Penso que hoje tivemos uma primeira corrida sólida. Foi muito importante para mim completar todas as voltas e continuar a ganhar experiência com o carro. Talvez essa seja a razão pela qual desta vez não me arrisquei muito na partida e isso custou-me alguns lugares. Estava curioso para ver como o carro reagia no ar sujo de uma partida e sabia que teria a oportunidade de ripostar assim que entrasse no meu ritmo. Assim que a corrida assentou um pouco, comecei a forçar volta a volta e penso que mostrámos um ritmo muito forte com o pneu Médio e especialmente com o duro durante o último stint. Também consegui fazer algumas boas ultrapassagens.”