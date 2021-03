GP do Bahrein F1, Fernando Alonso: “Estou contente com o nono tempo”

Dois anos afastado da F1, a recuperar ainda de um acidente de bicicleta, num monolugar longe do ideal. E mesmo assim Fernando Alonso conseguiu o nono lugar na primeira qualificação do ano.

O espanhol mostrou-se satisfeito com o resultado obtido, apesar de admitir que tem ainda pouca confiança no carro:“O fim-de-semana tem sido difícil. Falta-me um pouco de confiança na parte traseira do carro. O desempenho em travagem também foi muito diferente em comparação com o teste”, disse Alonso à Sky Sports. “Era a primeira qualificação do ano, por isso não sabia realmente o que esperar, mas eu estou contente com o nono lugar. Definitivamente, eu esperava muito da qualificação. O vento a mudar e as condições mais frescas – esperava que se adequasse ao meu estilo de condução”.