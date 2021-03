GP DO BAHREIN F1: Falha no motor do Ferrari assustou Carlos Sainz

Carlos Sainz pensou que a sessão de qualificação tinha terminado para ele, depois do aviso para desligar o motor do Ferrari ter sido mostrado no visor do volante, tendo-se desligado por alguns instantes ainda na primeira parte da sessão.

“Estou feliz por ter chegado à Q3, principalmente porque pensei que depois daquela situação em que o carro se desligou seria o fim da minha qualificação”, disse Sainz. “Foi no mínimo stressante a Q1, com a equipa e com o que aconteceu. Acho que reagimos bem, levantamos a cabeça depois do choque”.

Depois do “choque”, Sainz retirou o melhor de si e do Ferrari, conseguindo o melhor tempo do Q2, com Charles Leclerc, seu companheiro de equipa, com o segundo melhor tempo. A Q3 já não correu tão bem, tendo o piloto explicado à DAZN F1 que não foi capaz de retirar o melhor do carro nas oportunidades que teve em pista.

Ainda assim, o piloto espanhol disse que “não vou deixar que a volta na Q3 estrague o que até agora tem sido um fim-de-semana muito bom para mim. Estou muito feliz com a forma como as coisas têm corrido”.

Carlos Sainz garantiu o oitavo posto da grelha de partida para a corrida de amanhã, 4 lugares abaixo do seu colega de equipa, o monegasco Charles Leclerc.