GP do Bahrein F1: Excelente prova de Lando Norris

Mais um arranque de época em grande para Lando Norris. O jovem piloto britânico elevou o seu nível e mostrou que está melhor do que no ano passado.

A forma como fez as ultrapassagens que o levaram até ao quarto lugar e a gestão de corrida que fez mostram que já passou da fase de jovem esperança e começa agora a assumir-se como um dos grandes talentos da grelha.

Não se intimidou com a chegada de um novo colega de equipa, considerado um dos melhores da atualidade e acabou a corrida com 20 segundos de vantagem para Daniel Ricciardo. Norris fez tudo bem e mostra cada vez mais que tem os ingredientes todos para ser candidato ao título quando tiver máquina para isso. Em 2020 começou no pódio, em 2021 acabou perto do pódio mas acima de tudo mostrou que está cada vez melhor.