GP do Bahrein F1, Christian Horner: “Vai ser muito renhido”

Apesar do susto logo no início da qualificação, a Red Bull conseguiu um excelente resultado com a pole de Max Verstappen. Christian Horner elogiou a frieza do holandês que não se deixou levar pelas emoções no erro da Q1:

“Ele bateu com muita força com o fundo do carro e porque a altura do carro é tão baixa, perdemos um par de pedaços de carbono debaixo da frente do carro e talvez os danos tenham custado um ou dois décimos de segundo”, disse Horner à Sky Sports. “Por isso houve apreensão no início mas ele lidou incrivelmente bem com isso.““Vai ser muito renhido amanhã, e penso que toda a equipa trabalhou arduamente durante o Inverno para nos colocarmos nesta posição”, continuou Horner. “A Honda também fez um trabalho fantástico e a Mercedes, vejam como eles apareceram. Todos os descartavam durante as últimas semanas e eles estão no topo também e vão estar lá novamente na corrida de amanhã. Vai ser um enorme desafio para nós vencê-los. Mal posso esperar para ver como tudo isto se vai desenrolar”.