GP do Bahrein F1, Carlos Sainz: “Terminar a corrida era a prioridade”

Carlos Sainz fez a sua primeira corrida pela Ferrari. Apesar de não estar ainda 100% confortável no carro e de ainda não conhecer bem a sua máquina, Sainz fez uma boa corrida, terminou nos pontos e mais que isso, está agora mais perto de mostrar mais, continuando o seu processo de adaptação. Vimos boas ultrapassagens por parte do espanhol e um ritmo de corrida positivo. No final da prova, Sainz estava satisfeito:

“Comecei muito calmamente nas primeiras voltas, talvez demasiado, não conhecia o carro no ar sujo e nas primeiras voltas estava um pouco perdido. Quando a corrida assentou e eu consegui entrar no meu ritmo, eu estava a ir depressa. Eu tinha muito mais ritmo que [Lance] Stroll e [Fernando] Alonso, mas eles estavam num comboio DRS e era difícil ultrapassá-los, se eu atacasse eu perdia o pneu. Perdi muito tempo, o meu ritmo era melhor, mas quando consegui correr andar ar limpo, o meu engenheiro disse-me que o meu ritmo era muito rápido. “

“Terminar a corrida era a prioridade número um, haverá tempo para voltar aos arranques que fiz com a McLaren e lutar com ele novamente nas primeiras voltas. Agora trata-se de ganhar experiência, conhecer o carro em todas as situações e se eu tiver este ritmo nas próximas corridas, ficarei feliz”.