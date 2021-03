GP do Bahrein F1: Aston Martin – Arranque a meio gás

Um começo algo morno para a Aston Martin. Sebastian Vettel esteve longe do que certamente desejaria ter feito enquanto Lance Stroll fez uma corrida positiva, mas ficou no ar a sensação de que poderia ter conseguido algo mais para a equipa. A equipa continua com dificuldades em adaptar-se aos novos regulamentos e o ritmo esteve longe do que mostraram no ano passado.

“Foi uma corrida bastante complicada. Tentámos fazer algo diferente com a estratégia – parando apenas uma vez – mas no final não compensou. Penso que tomámos a decisão certa para a experimentar, mas no final da corrida os meus pneus não aguentaram. O início da corrida foi forte: fiz uma boa partida e fiquei bem posicionado após a primeira volta. Mas não foi fácil fazer progressos depois disso. Apesar de não ter sido o melhor fim-de-semana, continuamos a aprender juntos e a compreender onde podemos melhorar”, disse Vettel.

“Estou contente com o ponto conquistado, mas é justo dizer que queríamos mais hoje. Tivemos uma primeira metade da corrida forte e ganhamos algumas posições. Caímos de rendimento na segunda metade da corrida com os pneus duros, mas há muitos pontos positivos a retirar. Também gostei de algumas boas batalhas, especialmente com o Fernando (Alonso) no início. Sabemos que há algumas áreas onde podemos melhorar e tudo o que aprendemos este fim-de-semana irá ajudar-nos nas corridas que se avizinham. Temos algumas semanas antes da próxima corrida para trabalhar nessas coisas”.