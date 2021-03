GP do Bahrein F1: As manobras de Lando Norris, na primeira pessoa

Lando Norris é um regalo dentro e fora de pista. O jovem piloto está cada vez melhor e mantém a boa disposição. Mas além disso consegue explicar de forma simples e interessante o que faz com o seu carro. Veja a explicação que ele deu à Sky Sports das suas manobras no GP do Bahrein, que lhe valeu o quarto lugar:

Link para o vídeo AQUI