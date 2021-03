GP do Bahrein F1: Alpine – Mau arranque

Era uma das grandes dúvidas para este fim de semana. O que realmente valia a Alpine? Pela amostra, ficamos com a sensação que das equipas do meio da tabela, é uma das que mais precisa trabalhar. Um mau arranque que apenas foi minimizado pela excelente prestação de Fernando Alonso na qualificação.

O espanhol parece que nem saiu da F1 e mostrou que não perdeu nenhuma das suas qualidades, apesar de ainda não ter muita confiança no carro, que não terminou a prova com um problema nos travões:

“Tivemos azar, detritos entraram dentro do duto dos travões e fiquei sem eles. Até aí a corrida foi divertida, a partida, as primeiras voltas, algumas boas batalhas com os meus antigos colegas, gostei. Mas claro, fiquei desapontado com este abandono, pois gostava de ter visto a bandeira de xadrez. De resto o meio do pelotão está muito equilibrado, há vários pilotos numa questão de décimos, temos que procurar a perfeição, hoje em dia pequenos erros custam logo muitas posições, em qualificação e corrida. Penso que vai ser uma época muito interessante”

Quanto a Esteban Ocon, teve uma corrida para esquecer, sem ritmo e longe dos pontos:

“Não era o resultado que queríamos hoje, mas há certamente muitos aspetos positivos. Estivemos a lutar pela maior parte da corrida com uma série de carros o que foi divertido, batalhas roda com roda. Mesmo com o Seb [Vettel] no final, ele bloqueou as rodas e bateu no meu carro. Ele pediu desculpa, todos nós cometemos erros, e isso acontece por vezes. Hoje faltou-nos apenas um pouco de tudo, no geral. A qualificação não nos ajudou. Mostrámos o nosso espírito de luta durante esta corrida e isso é bastante importante. Passamos à corrida seguinte, com o objetivo de voltar a marcar pontos”.