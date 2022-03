GP do Bahrein de F1: Red Bull e Ferrari muito ‘juntas’ para a qualificação | AutoSport

De tudo o que se pode concluir depois dos dois treinos livres de sexta feita é que a diferença entre a Red Bull e a Ferrari é mínima e a Mercedes não vai lutar pela primeira linha da grelha de partida a não ser que descubram hoje uma poção mágica que resolva os problemas que padecem os Mercedes W13, que não dão pra já a confiança que Lewis Hamilton e George Russell precisam para andar mais depressa.

Os Red Bull terminaram os testes como os favoritos e essa crença foi reforçada depois do seu desempenho nos treinos de sexta-feira no Bahrein, com Max Verstappen muito contente no fim do dia. O neerlandês que que teve “um bom feeling” no carro e disse que estava “realmente feliz”. Raramente se via Verstappen assim numa sexta-feira. Reconheceu que a Ferrari está a “andar muito bem e está “muito perto”, mas os dados da Fórmula 1 sugerem que a Red Bull tem uma vantagem de quase dois décimos por volta em qualificação e um pouco mais no ritmo de corrida.

Pelos vistos, as atualizações que levaram para o Bahrein estão a funcionar como esperado, o que significa que há uma boa correlação entre o túnel de vento e o CFD (simulações computador) – e a pista, e ambos os pilotos estão satisfeitos com o carro.

Como se percebeu pelos tempos, Sergio Perez tem trabalho a fazer, particularmente em séries longas de voltas, ainda que (isso não sabemos) possa ter havido cargas de combustível diferentes. Isso só a equipa sabe e não diz.

Seja como for, a Red Bull é favorita tanto para a qualificação quanto para a corrida. A ferrari não está longe e poderá ser a ‘inspiração’ dos pilotos a fazer a diferença.

Contudo, e olhando para o gráfico estimativo, acredita-se que Max verstappen é favorito para a pole e vamos ver se algum Mercedes se consegue intrometer entre os dois Red Bull e Ferrari, isto, obviamente, se as qualificações dos seis pilotos decorrerem de forma normal.