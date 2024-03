GP do Bahrein de F1: Primeira pole do ano vai para… Max Verstappen, a sua 33ª | AutoSport

Numa qualificação super equilibrada em que seis pilotos ficam em 0.363s, pole-position do ano para Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que bateu Charles Leclerc (Ferrari SF-24) por 0.228s com George Russell (Mercedes F1 W15) em terceiro a 0.306s.

De destacar, Red Bull, Ferrari e Mercedes, três equipas nos três primeiros lugar, Lewis Hamilton apenas em nono depois de liderar o dia de na sexta-feira, e Nico Hulkenberg leva a Haas à Q3 num dia em que a Alpine teve os seus dois monolugares nas duas últimas posições.

A Ferrari coloca os seus dois carros nas duas primeiras linhas da grelha com o quarto posto de Carlos Sainz (Ferrari SF-24). Seguiu-se Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), que ficou a 0.358s de Verstappen, depois qualificaram-se Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes), na frente dos dois McLAren, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) foi nono na frente do surpreendente Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari), que começa o ano com uma Q3 para a Haas.

Na 1ª fase da qualificação, confirmou-se o mau arranque de temporada da Alpine que tem os seus dois carros nos dois últimos lugares, sendo eliminados, Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari), Zhou Guanyu (Kick Sauber C44/Ferrari), Logan Sargeant (Williams FW46/Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) e Pierre Gasly (Alpine A524/Renault). O peso do carro, atrasos no desenvolvimento, muitas mudanças na equipa, que não encarrilha. Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) foi o mais rápido.

Na 2ª fase da qualificação, a única boa surpresa foi a passagem de Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) à Q3, com Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes) a ser eliminado, confirmando as suas dificuldades na qualificação já que nas últimas 10 corridas só chegou uma vez ao Q3. O canadiano foi eliminado juntamente com Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes), Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) e Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi o mais rápido, 0.209 na frente de Max Verstappen e de Carlos Sainz.

Na fase decisiva da qualificação, na 1ª tentativa, Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) fez 1m29.421s, um registo que lhe deu a pole provisória mas que nem sequer era melhor o seu tempo na Q2, o que significava que poderia melhorar na última tentativa, o que fez. O neerlandês colocou-se nessa altura 0.059s na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF-24) com George Russell (Mercedes F1 W15) a 0.182s, seguido de Carlos Sainz (Ferrari SF-24) a 0.187s, mas na segunda tentativa, Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) aproveitou um cone de ar de Oscar Piastri logo no início da sua volta e isso valeu-lhe um grande primeiro setor, que contribuiu para a 33ª pole position da sua carreira.

A Ferrari está bastante bem posicionada, com George Russell entre os dois Ferrari.

Bem mais longe, a 0.531s da frente ficou Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), a mais de dois décimos do seu jovem colega de equipa.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) conseguiu ficar na frente dos dois McLaren, com o sexto posto. O VCARB 01 da RB não confirmou os bons tempo na rapé-temporada, já que Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo ficaram fora da Q3, ainda que Tsunoda tenha ficado perto de lá chegar.

Lance Stroll ficou longe de Fernando Alonso no Q2, Kevin Magnussen (HAAS) passou à Q2, mas ficou em última nessa fase da qualificação, terminando a quase sete décimos de Hulkenberg. Seja como for, a surpresa desta qualificação é Nico Hülkenberg e a Haas/Ferrari.