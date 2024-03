GP do Bahrein de F1: O que disseram as equipas após a qualificação | AutoSport

Red Bull

Depois de uma sexta-feira complicada na pista, a Red Bull parece ter colocado o seu carro numa janela melhor no TL3. Curiosamente, não entraram na qualificação como grandes favoritos, mas assim que a sessão começou, Verstappen conseguiu encontrar ritmo e conseguiu a pole, ao ponto de até ele próprio parecer surpreendido com o resultado, especialmente porque pensa que o seu carro vai estar melhor em corrida. Pérez não conseguiu igualar o seu colega de equipa, mas conseguiu chegar ao top 10 com facilidade, terminando num sólido quinto lugar da grelha.

Christian Horner, Diretor da Equipa: “Foi uma grande volta do Max, o circuito estava a ficar mais frio, por isso estava a ficar um pouco mais complicado. Ele achava que não era suficiente para fazer a pole, mas felizmente era e ele fez uma boa volta. Tenho vindo a dizer que os regulamentos vão equilibrar o plantel e o início deste ano está a começar a mostrar isso, o que torna as coisas excitantes para todos. Vai ser uma corrida interessante, esta grelha é muito equilibrada, havia apenas um décimo e meio entre o terceiro e o sétimo, por isso não estou preocupado com o facto do ‘Checo’ partir da P5. É uma corrida longa e estou confiante de que ele estará num bom lugar para competir pelo pódio.”

Ferrari

Não foi assim, agora, para a Ferrari, que por vezes teve os dois carros na luta pela pole. Leclerc ficou frustrado depois de ter sido enviado com pneus novos no final da Q1, apenas para ser chamado de volta sem completar uma volta. Isso custou-lhe os pneus, o que significa que teve de usar pneus ligeiramente usados na Q3, o que perturbou o seu ritmo,fez diferença, mesmo que pouca. A sua volta na Q2 teria sido suficiente para a pole, mas não conseguiu fazer valer a sua última tentativa na Q3, quando era preciso. Quanto a Sainz, ele foi o melhor no TL3 e parecia estar mesmo à vontade no início da qualificação, mas apesar de levar dois jogos de pneus novos para a Q3, não conseguiu um lugar na primeira linha.

Fred Vasseur, Diretor da Equipa: “Fomos P1 na Q1 e na Q2, o que nos levaria a esperar que pudéssemos ser P1 na Q3, mas não correu bem, pois não conseguimos juntar tudo na última volta. Mas, de um modo geral, o nosso desempenho foi encorajador, pois estivemos no ritmo em todas as sessões. Esta foi apenas a primeira etapa do fim de semana, agora veremos é a situação nas séries longas. Como temos vindo a dizer desde o início do fim de semana, é muito difícil fazer uma leitura do teste de inverno e ainda estamos completamente às escuras em relação aos níveis de combustível.

“Pelo que vimos até agora, é possível que este ano a Red Bull não tenha o tipo de zona de conforto que teve no ano passado e talvez mais equipas possam colocá-la sob pressão quando tiverem de tomar decisões relacionadas com a estratégia ou mesmo com a afinação.

“Olhando para a corrida, vamos concentrar-nos primeiro em nós próprios: queremos verificar se o carro está mais consistente em termos de degradação dos pneus, o que parece ser o caso, e depois veremos o que podemos trazer para casa. O primeiro objetivo é não deixar nenhum ponto em cima da mesa.”

Mercedes

A forma de Lewis Hamilton dos treinos livres ficou para trás, pois ele teve dificuldades tanto no TL3 quanto na qualificação. A sua primeira saída na Q1 não foi suficientemente boa para ser segura, pelo que teve de usar um segundo conjunto de pneus e ficou em desvantagem a partir desse momento. Russell levou os pneus extra para a Q2 e Q3 e utilizou-os para obter um impressionante terceiro lugar na grelha.

Toto Wolff, Diretor da Mercedes-Benz Motorsport: “Ontem estivemos um pouco melhor do que na qualificação, com o nosso desempenho em cada volta. No entanto, tentamos intencionalmente preparar o carro para a corrida, por isso esperamos estar num ponto mais favorável para o Grande Prémio.

As alterações de afinação que fizemos contribuíram certamente para a queda do nosso desempenho.

No início da qualificação, perguntamo-nos se não teríamos sacrificado demasiado para a corrida, mas no final não foi muito mau. P3 é um bom lugar para começar, mas ainda estávamos a três décimos da pole position. “Atrás de Verstappen, as diferenças são muito próximas com várias outras equipas. Apenas um par de décimos faz uma grande diferença. O que importa são as margens mínimas e se encontrarmos pequenos ganhos, então estamos no jogo. Esperamos que a corrida seja um pouco melhor, mas ainda estamos a aprender muito sobre este carro.”

Aston Martin

Alonso mostrou-se forte na última sessão de treinos, por isso não foi surpresa ver o veterano chegar à Q3 com facilidade. No entanto, Stroll não conseguiu juntar-se a ele, tendo sido eliminado na fase final da Q2. Na ‘corrida’ dos 10 primeiros, Alonso só tinha um jogo de pneus macios novos, pelo que optou por não usar um jogo usado, saindo sozinho para marcar o seu tempo a meio da sessão.

No entanto, ele perdeu a oportunidade de fazer uma volta totalmente ‘emborrachada’ na pista. As temperaturas que estavam a arrefecer rapidamente não pareciam ajudar e, por isso, o timing da sua saída revelou-se bastante inteligente no final, uma vez que garantiu o sexto lugar.

Mike Krack, Diretor da Equipa: “Uma sessão de qualificação bem executada prepara-nos bem para uma corrida forte, onde podemos competir por bons pontos. As nossas voltas de qualificação foram limpas e organizadas e vimos como todas as equipas estão próximas este ano em termos de desempenho numa única volta. É preciso fazer tudo bem nestas circunstâncias, porque cada décimo de segundo é importante. O nosso objetivo durante o inverno tem sido reduzir a diferença para a frente e as primeiras indicações são encorajadoras, mas é apenas a primeira sessão de qualificação do ano e temos de ver como as coisas se desenrolam na corrida. Aí teremos finalmente as respostas sobre o desempenho: fizemos o nosso trabalho de casa e preparamo-nos bem nas últimas semanas, por isso vamos ver o que conseguimos fazer.”

McLaren

Norris cometeu outro erro na sua volta rápida no TL3, pelo que entrou na qualificação sem um tempo totalmente representativo. Mas ele parecia estar no caminho certo na Q1 e Q2, quase igualando Verstappen, apesar de estar com pneus usados contra os novos do holandês. Na Q3, simplesmente não conseguiu extrair o ritmo quando era preciso e Piastri também não, com a dupla a terminar nos lugares mais baixos do top 10.

Andrea Stella, Diretor da Equipa: “No geral, podemos estar bastante satisfeitos com o desempenho do carro. Somos a equipa que mais melhorou na grelha em comparação com esta altura do ano passado e estivemos na luta na qualificação para as primeiras posições da grelha. Ao mesmo tempo, há um sabor um pouco amargo pelo facto de não termos capitalizado totalmente o ritmo do carro. O Lando, na Q3, teve problemas na Curva 1 em ambas as tentativas e sentiu que podia ter arrancado mais acima, mas esteve muito forte nos Sectores 2 e 3, o que é encorajador para a corrida. O Oscar fez um ótimo trabalho ao encontrar um ritmo constante ao longo das sessões. Depois da Q1, sentiu que o carro estava um pouco imprevisível, mas ele e os seus engenheiros conseguiram manter a calma, fazer os ajustes corretos e, em última análise, obter um bom resultado. Temos uma base sólida a partir da qual podemos marcar bons pontos e estamos ansiosos pela corrida.”

Haas

Hulkenberg esteve a ‘flertar’ com o top 10 nos treinos, mas enquanto os outros ligavam os seus motores, o piloto da Haas não conseguia afastar-se. Chegou à Q3 pelo segundo ano consecutivo, mas com apenas pneus usados teve que se contentar com um ainda encorajador 10º lugar. Magnussen, pelo menos, conseguiu chegar à Q2, numa exibição muito encorajadora para a equipa – especialmente tendo em conta que disseram que esperavam ficar em último lugar quando lhes perguntaram antes da época.

Ayao Komatsu, Diretor da Equipa: “Desde o TL3, concentramo-nos no nosso desempenho com pouco combustível e, depois das sessões, pensámos que se conseguíssemos fazer um bom trabalho, poderíamos passar à Q2 – conseguimos, por isso estou muito contente. Que volta do Nico na Q2 para entrar na Q3, por isso, mais uma vez, também estou muito contente com isso. Na Q3 tivemos, digamos, um estado de espírito calmo por sabermos que não vamos correr com a Mercedes ou a McLaren, por isso mantivemos um novo jogo de pneus para o Nico para sábado e demos a nós próprios a melhor hipótese. Gostaria de pensar que tudo o que temos aprendido nos testes de pré-temporada e nas séries dos treinos livres com muito combustível, podemos colocar em prática na corrida e tentar marcar alguns pontos.”

Visa Cash RB

Ricciardo parecia ter a vantagem sobre o seu colega de equipa nos treinos, mas, quando a pressão era grande, Tsunoda fez o que era preciso para ficar em 11º na grelha. Perdeu por pouco um lugar entre os 10 primeiros numa pista em que tende a se sair bem. Quanto a Ricciardo, o 14º lugar da grelha pode muito bem transformar-se em pontos nas corrida, se conseguir acertar na sua estratégia.

Alan Permane, Diretor de Corrida: “Foi uma sólida primeira sessão de qualificação da época para nós.

O nosso objetivo era chegar ao topo do meio do pelotão e foi exatamente isso que conseguimos, com o Yuki em P11 e o Daniel muito perto dele. O dia foi o resultado de uma boa reação de toda a equipa após a dura sessão de TL2. Esperamos que a corrida seja muito renhida, que é sempre complicada com a elevada degradação dos pneus. Estamos ansiosos por ver qual é a nossa posição em termos de ritmo de corrida e de gestão dos pneus e vamos esforçar-nos por fazer avançar os dois carros.”

Williams

Sargeant igualou o ritmo de Albon nos treinos, mas não o conseguiu fazer na qualificação, abandonando logo à primeira tentativa. Albon conseguiu entrar na Q2, mas não conseguiu ir mais longe num dia em que a luta para entrar no top 10 foi incrivelmente equilibrada. Mas tendo em conta que mudaram completamente o conceito do carro e que também tiveram problemas de fiabilidade na semana passada, o P13 da grelha é um bom começo de época para o piloto tailandês.

Dave Robson, Diretor de Performance de Veículos: “O meio-campo está incrivelmente equilibrado e na qualificação estivemos do lado errado. No entanto, o FW46 está no meio do pelotão e tem capacidade para competir. As condições estavam muito frias e tivemos de adaptar a nossa abordagem à medida que a qualificação avançava. Não fomos perfeitos mas, de um modo geral, o equilíbrio e os pneus estavam razoáveis e ambos os pilotos conseguiram lutar.

“Infelizmente, o Logan teve um problema de equilíbrio dos travões na sua última volta cronometrada, o que lhe custou algum tempo. Resolvemos o problema durante a noite e não esperamos que se repita. Apesar de termos tido a primeira boa visão do ritmo relativo e, consequentemente, a imagem competitiva estar a começar a emergir, ainda há muita incerteza sobre como os ritmos de corrida se vão desenrolar. Vamos certamente para a corrida confiantes de que ambos os pilotos podem competir com os carros à sua volta e fazer bons progressos.”

Kick Sauber

A sua forma era um mistério à entrada para a qualificação e, no final, parece que a Kick Sauber ficou atrás da RB na hierarquia. Ambos os pilotos saíram logo na primeira tentativa, com Bottas a bater o seu colega de equipa por uma margem incrivelmente estreita de 0,001s. Será que eles podem fazer muito na corrida? Os primeiros rumores são de que o seu ritmo de corrida é mais forte do que a sua forma de qualificação, pelo que podem muito bem avançar no Grande Prémio.

Alessandro Alunni Bravi, Representante da Equipa: “A primeira sessão de qualificação do ano é sempre um momento que dá alguma referência ao desempenho real das diferentes equipas: o que vimos é que, mais uma vez, a competição à nossa volta será extremamente ‘apertada’ e um décimo pode ser a diferença entre passar à Q2 ou sair no primeiro segmento. Foi uma desilusão não ter nenhum carro a progredir: sabemos que temos trabalho para melhorar o nosso desempenho em cada volta, mas também sabemos que um pequeno ganho pode colocar-nos a lutar por posições muito mais altas – dois décimos deixam-nos perto dos dez primeiros. Temos de estar concentrados no trabalho que temos pela frente, quando temos de tirar o máximo partido do nosso ritmo de corrida: a época é longa e teremos oportunidades para melhorar o carro e dar mais um passo para atingirmos os nossos objetivos para este ano, todos juntos.”

Alpine

Previa-se que iriam ter dificuldades e assim foi, com os dois pilotos da Alpine a saírem logo à primeira. Não só isso, como também partilham a última linha da grelha, no que parece ser um dia de corrida muito longo para a equipa. Dito isto, Gasly começou em último lugar aqui em 2023 e terminou no top 10, pelo que nem tudo está perdido para a equipa francesa.

Nenhum responsável da equipa fez declarações.