GP do Bahrein de F1: mais do mesmo, Ferrari na frente da Mercedes, foi a exceção | AutoSport

Poderia haver melhor maneira de começar a temporada do que com um Grand Slam? Foi exatamente isso que Max Verstappen fez no Grande Prémio do Bahrein, com um desempenho dominante que o levou a vencer a corrida, depois de ter liderado cada uma das 57 voltas e de ter saído da pole position.

O neerlandês também garantiu o ponto extra para a volta mais rápida da corrida, com um tempo estratosférico de 1m32.608s, na volta 39, um segundo e meio mais rápido do que o segundo melhor tempo de 1m34.090s estabelecido por Charles Leclerc. Max foi acompanhado no pódio pelo seu companheiro de equipa, Sergio Perez e Carlos Sainz, da Ferrari, que terminaram na segunda e terceira posição respetivamente.

Esta foi a 55ª vitória de Verstappen na carreira, e o seu o quinto Grand Slam, o que o coloca em terceiro neste capítulo em particular, igualando Alberto Ascari e Michael Schumacher. À sua frente estão Lewis Hamilton (6) e Jim Clark (8). Quanto à Red Bull, a equipa junta-se agora à Williams em quarto lugar na lista de vitórias em corridas por equipa, com 114.

O DIA NA PISTA

Em termos de utilização de pneus e escolhas estratégicas, a corrida desenrolou-se praticamente como antecipado. Todos os pilotos começaram com pneus macios antes de mudar para duros. Aqueles que, como a Red Bull, tinham apenas um conjunto de C1 disponível, utilizaram um conjunto novo de C3, enquanto a grande maioria dos pilotos optou pelo segundo conjunto de duros para a terceira e última parte. As exceções foram Nico Hulkenberg, forçado a parar na primeira volta, após uma colisão na largada, tendo realizado três paragens, Pierre Gasly (Alpine) e Logan Sargeant (Williams), que procuraram algo diferente, fazendo dois stints com duros e dois com macios. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) fez duas paragens, escolhendo um conjunto novo de C3 para encerrar a corrida.

Para Mario Isola, Diretor da Pirelli Motorsport: “O primeiro Grande Prémio de 2024 quase pareceu uma continuação da temporada anterior, com Verstappen a deixar facilmente o resto do pelotão para trás, onde houve uma grande disputa. Não é por acaso que houve cinco equipas nas posições com direito a pontos, praticamente na mesma ordem em que terminaram a temporada passada.

A Ferrari, à frente da Mercedes, foi a única exceção. Em termos do desempenho dos pneus, não houve surpresas: na verdade, os pneus são praticamente iguais aos da corrida do ano passado e os três dias de testes anteriores a esta corrida permitiram que as equipas pudessem analisar todos os aspetos do seu desempenho. As temperaturas um pouco mais baixas fizeram com que o composto macio fosse ainda mais competitivo, pois sofreram menos degradação. No entanto, apenas a Red Bull fez uma escolha ousada em termos de estratégia, enquanto os outros preferiram jogar pelo seguro, mantendo dois conjuntos de duros para a corrida.”

Fórmula 2

Zane Maloney (Rodin) foi a grande estrela do primeiro fim de semana do Campeonato de Fórmula 2 da FIA. O piloto de Barbados venceu a Sprint Race de sexta-feira e o evento Feature de sábado, somando um total de 36 pontos. O espanhol Josep Maria Marti (Campos) também fez duas visitas ao pódio, tendo sido terceiro no Sprint e segundo no Feature, enquanto os outros dois lugares do pódio foram para o americano Jack Crawford (DAMS), que foi segundo na sexta-feira, e para o estónio Paul Aron (Hitech), terceiro no dia de hoje.

A nova geração do carro de Fórmula 2 fez a sua estreia em Sakhir e claramente ainda há espaço para melhorias para equipas e pilotos no que diz respeito ao ajuste do novo pacote de pneus do carro. Os dois compostos – Duro e Macio – que a Pirelli transportou para a prova comportaram-se como esperado, talvez com uma ligeira diferença de desempenho e uma menor degradação do que aquilo que se viu no ano passado.

Fórmula 3

Arvin Lindblad (Prema) na Sprint Race e Luke Browning (Hitech) na Feature Race foram os vencedores desta primeira rodada do Campeonato FIA de Fórmula 3. Na primeira prova, o piloto dinamarquês da Prema levou a melhor sobre o neerlandês Laurens van Hoepen (ART) e o italiano Leonardo Fornaroli (Trident). Na corrida principal, o piloto inglês da Hitech foi acompanhado no pódio pelo australiano Christian Mansell (ART) e o alemão Tim Tramnitz (MP Motorsport).

O evento de Sakhir viu as equipas correrem o novo composto duro pela primeira vez. Os pneus comportaram-se como esperado e, o mais importante, cumpriram as metas de desempenho definidas em conjunto com o promotor do campeonato.

O QUE SE SEGUE?

A Fórmula 1 está de volta às pistas já na próxima semana para a segunda ronda da temporada, com o Grande Prémio da Arábia Saudita, de 7 a 9 de março, no circuito urbano de Jeddah. Assim como aconteceu no Barém, a corrida será celebrada no sábado. A Pirelli irá transportar os compostos C2, C3 e C4 para a Arábia Saudita, que contará novamente com as corridas de apoio da Fórmula 2 e com a primeira ronda do ano da F1 Academy, uma série exclusivamente feminina na qual a Pirelli é a única fornecedora de pneus.