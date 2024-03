GP do Bahrein de F1: Grand Slam de Max Verstappen e da Red Bull | AutoSport

Vitória, pole e volta mais rápida de Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que dominou por completo o GP do Bahrein, corrida de abertura do Mundial de F1 de 2024. O neerlandês arrancou da pole, partiu bem, e depressa disse adeus ao pelotão perseguidor que esteve envolvido numa boa luta durante toda a corrida.

O piloto da Red Bull terminou com um grande avanço para o seu colega de equipa, Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), mais de 20 segundos, que fez o suficiente, para bater todo o resto do pelotão com Carlos Sainz (Ferrari SF-24) a terminar no pódio, dando alguma luta ao segundo piloto da Red Bull na fase final da corrida, mas sem nunca se conseguir aproximar muito com o mexicano a controlar facilmente a vantagem para o Ferrari.

Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi quarto depois de uma corrida com alguns problemas com o equilíbrio do carro, falhando algumas travagens, perdendo mesmo posições, que recuperou depois a George Russell (Mercedes F1 W15), que terminou em quinto, com a Mercedes a mostrar-se abaixo da Ferrari, com a Scuderia a cotar-se como a segunda força do pelotão neste primeiro Grande Prémio.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) foi sexto, apesar da McLaren ter feito uma corrida muito apagada, embora o inglês tenha aproveitando bem os problemas com a bateria que teve Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) na fase inicial da corrida, recuperando depois, mas não fazendo melhor que o sétimo lugar.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi oitavo na frente de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) e Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), que recuperou de um pião na partida depois de ter sido tocado na traseira do seu Aston MArtin, fazendo uma boa recuperação até à bandeira de xadrez.

Zhou Guanyu (Kick Sauber C44/Ferrari) ficou à beira dos pontos no 11º lugar, o mesmo sucedendo com Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) em 12º. Num esforço final, Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) suplantou o seu colega de equipa Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) para ficar em 13º, na frente de

Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) que teve alguns problemas com o seu Williams.

apesar de ter chegado à Q3 na qualificação e partido de 10º depressa Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) ficou com poucas esperanças de um bom resultado ao bater e Stroll após a partida, perdendo muito tempo nas boxes para mudar a asa dianteira do seu monolugar.

Tal como se esperava, os alpine não melhoraram muito face à qualificação com Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) a terminar em 17º na frente de Pierre Gasly (Alpine A524/Renault).

Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari) perdeu 52s nas boxes com um problema numa roda, foi 19º, pior só mesmo Logan Sargeant (Williams FW46/Mercedes), que parou na pista bem cedo na corrida antes de conseguir encontrar as configurações certas para voltar a colocar o seu carro a andar.

