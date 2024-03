GP do Bahrein de F1 Daniel Ricciardo muito confiante para a corrida | AutoSport

A natureza competitiva do plantel levou muitos pilotos a acreditarem que poderiam entrar no top 10, mas um que parece ter um pouco mais de pretensão do que outros é Daniel Ricciardo.

A antiga equipa Alpha Tauri – agora conhecida como RB – tem mostrado vislumbres de um forte desempenho, com Ricciardo a ser mesmo o melhor na TL1. No entanto, essa sessão teve lugar numa altura do dia muito diferente da qualificação e da corrida, pelo que raramente é representativa.

O que é mais revelador são os dados de longa duração do TL2 e a sensação que os pilotos têm no carro, com Ricciardo a acreditar que o seu 14º lugar na grelha está fora de posição em comparação com o potencial que existe no novo desafiador RB Tudo pode acontecer também, disse, após a qualificação.

Não estou muito satisfeito com o meu desempenho esta noite e estou um pouco desiludido, para ser honesto. Penso que o fim de semana estava a correr bem e estávamos bastante confiantes para a qualificação. No final, nunca me senti completamente confortável e senti que havia algo com que me estava a debater durante a volta, pelo que não cruzei a linha de meta com a sensação de ter feito um bom trabalho. Quanto ao nosso carro e ritmo, como veem onde o Yuki está, é onde esperávamos estar. Esta noite foi a menos confortável que me senti até agora neste fim de semana, mas para a corrida, a abordagem à pista e ao carro é diferente e tenho mais confiança. Penso que ainda há uma hipótese de ganhar pontos.