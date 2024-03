GP do Bahrein de F1: Conseguirá Hulkenberg manter o 10º lugar na corrida? | AutoSport

O único piloto fora da Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren a chegar à Q3 foi, um nome familiar, Nico Hulkenberg, mais uma vez dando à Haas um lugar no top 10. Nada de estranho, foi uma ocorrência regular na temporada passada, com o alemão a fazer oito aparições na parte final da qualificação. Mas o que também sucedeu de forma regular foi essa impressionante posição de partida dar lugar a uma forte queda no meio do pelotão, quase sempre terminando fora dos pontos.

A Haas sofreu uma mudança na liderança durante o inverno, com a substituição de Guenther Steiner por Ayao Komatsu, e o novo chefe de equipa tem como objetivo melhorar a forma como o carro é desenvolvido durante o ano, colocando muito o foco no ritmo de corrida, no desgaste comedidos dos

pneus. O ponto de partida está prestes a ser definido e, dada a quantidade de trabalho que a Haas fez em termos de tanque cheio de combustível durante os testes, há todas as hipóteses de Hulkenberg poder estar a lutar pelo último ponto hoje na corrida, o que seria uma grande mudança em relação ao ano passado. Conseguirá Hulkenberg manter o 10º lugar no Grande Prémio?