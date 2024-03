GP do Bahrein de F1: A Red Bull tem vantagem em corrida? Sim, mas… | AutoSport

O primeiro dia de testes de pré-temporada viu Max Verstappen parecer ameaçadoramente forte no novo Red Bull RB20, e isso levou à impressão de que a Red Bull teria outra vantagem clara sobre o resto do pelotão no início deste ano.

Embora essa sensação tenha sido difícil de abalar, houve alguns indícios de rivais mais bem posicionados em algumas das séries de voltas mais longas, mas a posição de cada um em termos de ritmo bruto só foi vista pela primeira vez na qualificação de ontem, sexta-feira.

Charles Leclerc estabeleceu o tempo mais rápido – mas isso foi na Q2 – e Verstappen foi o mais rápido quando era importante, na Q3 para conquistar a pole position, aproveitando pneus mais gastos do Ferrari. O desempenho relativo, no entanto, foi melhor do que a Ferrari e a Mercedes esperavam em comparação com Verstappen.

O pelotão de perseguidores continua a sugerir que a Red Bull tem uma vantagem maior na corrida e que Verstappen é o favorito confortável, mas o neerlandês descartou essa noção quando George Russell estimou a diferença em meio segundo na noite de sexta-feira: “Não! Acho que é demasiado grande. Mas se disseres isso agora, então será melhor amanhã”. “Prometo menos e cumpro mais…” foi a resposta de Russell, e ainda há dúvidas sobre a extensão da diferença para Verstappen, se é que ela existe…

Existir ou não, só vamos perceber mais logo, mas a verdade é que a diferença não será tanto o carro, mas sim o piloto. Porque estamos a falar de Verstappen e não de Sergio Pérez…