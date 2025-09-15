GP do Azerbaijão: História, estatística e horários

A fase europeia da temporada chegou ao fim e a F1 despede-se do Velho Continente enquanto se prepara para o último terço do campeonato, com início em Baku. A capital do Azerbaijão é a maior área urbana do Mar Cáspio, bem como de toda a região do Cáucaso. Tem recebido um Grande Prémio todos os anos desde 2016, com exceção de 2020. Curiosamente, nesse primeiro ano, a prova era conhecida como Grande Prémio da Europa, apesar de o Azerbaijão estar geograficamente localizado na Ásia.

A história

Desde a sua estreia em 2016, o Grande Prémio de Baku já teve oito corridas com sete vencedores diferentes, sendo Sergio Pérez o único a vencer por mais que uma vez, com vitórias pela Red Bull em 2021 e 2023. A Red Bull é a equipa mais bem-sucedida, com quatro vitórias, enquanto a Mercedes tem três e a McLaren uma.

Na qualificação, no entanto, Charles Leclerc dominou, conquistando a pole position por quatro anos consecutivos, de 2021 a 2024, somando-se às poles anteriores de Rosberg, Hamilton, Vettel e Bottas. Pérez também lidera o pódio com cinco vitórias.

O circuito de rua de 6,003 km no Azerbaijão é famoso pelos seus contrastes. Com uma mistura de retas de alta velocidade, incluindo o recorde de Bottas de 378 km/h em 2016, e secções técnicas estreitas pela cidade velha, onde a margem para erros é mínima e as aparições do Safety Car são comuns.

Os compostos

A Pirelli levará o seu trio mais macio de compostos de 2025 para o Grande Prémio do Azerbaijão, que é um pouco mais macio do que no ano passado. Na verdade, os C6 estão de volta como os macios, já tendo sido usado em Imola, Mónaco e Montreal. Os C5 serão os médios e os C4 os duros.

Num circuito de rua com baixos níveis de aderência e desgaste, trazer a mesma seleção de 2024 teria inevitavelmente levado a uma estratégia de uma única paragem. Pelo menos desta forma, considerando que a gama deste ano sofre muito menos com o graining, abre-se a possibilidade de uma estratégia de duas paragens.

Além disso, é claro que este ano, mais recentemente em Monza, as equipas e os pilotos tornaram-se hábeis na gestão dos pneus, pelo que é improvável que a corrida veja estratégias muito diferentes. Embora seja uma pista citadina, Baku tem algumas retas muito longas onde os carros atingem velocidades máximas muito elevadas, o que coloca cargas verticais significativas nos pneus.

Os Horários

Sexta-feira

Treino Livre 1 – 09:30

Treino Livre 2 – 13:00

Sábado

Treino Livre 3 – 09:30

Qualificação – 13:00

Domingo