GP do Azerbaijão F1, TL1: Nicholas Latifi está fora do treino | AutoSport

Pouco menos de dez minutos do primeiro Virtual Safety Car, para retirar o carro de Mick Schumacher de pista, com uma fuga de água, Nicholas Latifi também terminou o seu treino mais cedo. Um problema no seu monolugar levou a que o carro se desligasse completamente, terminando a sessão prematuramente. Mais um piloto que fica já a perder, cedo no fim de semana.