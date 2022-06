GP do Azerbaijão F1: O filme da qualificação | AutoSport

Foi mais uma qualificação muito renhida nas ruas de Baku. Charles Leclerc voltou a brilhar e se a Red Bull parecia estar ligeiramente por cima, o monegasco tratou de mostrar a sua qualidade e velocidade, fazendo uma grande volta final, conquistando a pole. Sergio Pérez ficou em segundo e queixou-se de um pequeno problema de motor na última volta que impediu de conquistar mais. Max Verstappen fez o terceiro tempo e Carlos Sainz ficou em quarto.

Q1

A sessão de qualificação começou 15 minutos depois da hora agendada, devido ao adiamento do começo do TL3 devido à reparação das barreiras na pista, depois dos incidentes na corrida de F2. Com um intervalo mínimo regulamentado de duas horas entre o TL3 e a Qualificação, a sessão começou depois da hora esperada. Com isso, as temperaturas foram descendo, assim como o sol que poderia complicar a tarefa dos pilotos no fim da sessão.

A luta pela pole seria entre Ferrari e Red Bull com a Mercedes a ter muitas dificuldades nesta pista, pelo que os melhores do segundo pelotão deveriam ser a McLaren, Alpha Tauri e talvez a Alpine, se mostrasse o mesmo que fez nas sessões de treino no dia de ontem.

Os carros alinharam-se na via das boxes à espera da luz verde para entrarem em pista e tentarem encontrar uma vaga para a Q2. Lando Norris foi o primeiro a colocar um tempo na tabela de tempos, mas muito longe de ser um tempo competitivo, ficando no segundo 45.Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 42 neste fim de semana, numa clara declaração de interesse. Sergio Pérez ficou a 0.260 seg do seu colega de equipa, seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz. George Russell fez um excelente tempo e colocou-se na quarta posição, ficando à frente de Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton e Zhou Guanyu.

Na segunda tentativa de Leclerc, o monegasco subiu ao primeiro lugar da tabela, mas foi por pouco tempo, pois Pérez tratou de baixar ainda mais o melhor tempo da sessão. Verstappen estava com vontade e tirou 0.011 segundos ao tempo do seu colega. O top 4 cabia em 0.3 segundos quando faltavam seis minutos para o fim da sessão.

No fundo da tabela tínhamos Alex Albon, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Lance Stroll e Mick Schumacher.

Lance Stroll teve uma saída de pista na curva 7, sem consequências de maior, mas estando na zona de eliminação, a tarefa do canadiano ficava ainda mais complicada. Mas o piloto voltou cometer um erro, desta vez com consequências para o seu monolugar, trazendo as bandeiras vermelhas para a pista. Mercedes e Alpha Tauri colocaram-se à frente da fila que se formou na saída das boxes, no que poderia ser uma manobra para atrapalhar as equipas que estavam a tentar sair da zona de eliminação não conseguissem melhorar. As lutas para ganhar um lugar para poder fazer uma última volta de qualificação foram intensas. Todos os carros conseguiram passar pela linha de meta antes da bandeira de xadrez, mas havia muito trânsito.

No final, ficaram de foram os dois Williams, os dois Haas e Lance Stroll.

Q2

15 pilotos tentavam encontrar uma vaga para a Q3, onde a pole seria decidida. Com a temperatura da pista a descer cada vez mais, a dúvida era ver quem iria ficar de fora na Q2, com a Q3 a parecer garantida para a Red Bull e Ferrari, olhando para o andamento que mostraram na Q1.Os Red Bull continuavam muito fortes e os primeiros tempos na Q2 era no segundo 42 baixo, mas Carlos Sainz trato de se aproximar ainda mais do segundo 41, ficando com o primeiro lugar na primeira tentativa, 0.094 segundos mais rápido que Charles Leclerc que se instalou em segundo lugar. A luta pelo top 5 era entre Pierre Gasly, à frente de George Russell, com Sebastian Vettel em sétimo. Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Lando Norris completavam o top 10 no final das primeiras tentativas.

Vettel apanhou um susto semelhante ao de Lance Stroll, batendo contra as proteções da pista, sem consequências, com o alemão a regressar à pista. O alemão queixou-se de problemas nos travões.

Pérez foi o primeiro piloto a entrar no segundo 41 neste fim de semana, com uma volta no limite. Charles Lecelrc vinha numa volta igualmente boa mas não conseguiu suplantar a volta do mexicano, ficando a 0091 seg. do tempo do mexicano. Os Alfa Romeo continuavam com dificuldades e pareciam não terem ritmo para chegar à Q3.

A três minutos do final Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas estavam na zona de eliminação.

Hamilton, com a ajuda do cone de aspiração de Russell conseguiu melhorar o seu tempo, mas estava sob investigação por ter pilotado de forma demasiado lenta, não respeitando o tempo mínimo que tinha de cumprir. A investigação decorrerá após a qualificação. Lando Norris errou na sua última volta e ficava assim eliminado na Q2, Ricciardo não conseguiu também uma vaga na Q3, tal como aconteceu a Ocon, Zhou e Bottas.

Q3

Charles Leclerc voltou a fazer magia e fez a pole para o GP do Azerbaijão. O #16 da Ferrari fez uma última volta tremenda e conseguiu deixar a concorrência à distância. A Red Bull parecia ter alguma vantagem, mas Leclerc foi crucial. Sergio Pérez ficou à frente de Max Verstappen, Carlos Sainz ficou com o quarto tempo e George Russell completou o top 5.

Dez pilotos foram para a pista para o momento alto deste sábado. A pole seria entregue nesta sessão, mas realisticamente, apenas quatro homens tinham reais hipóteses de conquistar o primeiro lugar… Ferrari e Red Bull, com ligeira vantagem para a Red Bull e Sergio Pérez cheio de vontade de mostrar serviço, olhando ao que tinha feito na Q1 e Q2.

Depois de Max Verstappen ter sido o mais rápido na Q1 e Sergio Pérez o mais rápido na Q2, os homens da Red Bull lutavam com a dupla da Ferrari. Nas primeiras tentativas, Carlos Sainz fez melhor que Leclerc e que os dois carros da Red Bull e ficava com a pole provisória. Sainz fez o tempo de 1:41.814, ficando 0.047 seg. à frente de Leclerc. Pérez ficava a 0.126 e Verstappen a 0.175. O melhor do segundo pelotão era Pierre Gasly a mais de um segundo do líder.

Chegava o momento mais esperado, a luta pela pole. Pérez saiu em cima da hora, com um problema de última hora (demora no reabastecimento). O #11 conseguiu sair para a pista, mas não daria o cone de aspiração a Max Verstappen. Do lado da Ferrari não havia jogo de equipa e cada piloto teria de fazer o melhor por si. Sainz começou mal a volta e ficava à mercê de Leclerc que vinha com tudo para tentar o melhor tempo. Leclerc fez um tempo espetacular e tirou quase meio segundo ao registo de Sainz. Verstappen conseguiu o segundo tempo, mas foi destronado por Pérez.

O top 10 ficou assim definido, com Leclerc na pole, seguido de Pérez, Verstappen, Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso.