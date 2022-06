GP do Azerbaijão F1: Nova decoração para a Alfa Romeo | AutoSport

A Alfa Romeo irá usar uma decoração diferente no GP do Azerbaijão, com uma mancha verde mais pronunciada na traseira do carro. Com esta nova decoração, as cores da bandeira italiana ficam ainda mais evidentes:

Os gustan los colores del @alfaromeoorlen ?



Do you like Alfa Romeo colours? pic.twitter.com/yv0cqQKuJp June 9, 2022