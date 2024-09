GP do Azerbaijão F1: maior velocidade alguma vez registada num F1 foi em Baku…

Como é habitual num circuito citadino, a Pirelli escolheu os três compostos mais macios da gama de pneus para piso seco: o C3 (Duro), o C4 (Médio) e o C5 (Macio).

A pista tem 6,003 quilómetros de extensão e manteve-se praticamente inalterada desde 2016, com 20 curvas, algumas das quais, como as primeiras sete, são curvas de 90 graus, enquanto outras, no centro histórico da cidade, são extremamente lentas.

Há também partes realizadas com o acelerador a fundo, como a reta que se estende por dois quilómetros até à linha de meta. A largura da pista varia significativamente, de apenas sete metros na curva 8 até zonas que permitem que três carros corram lado a lado na reta principal.

Considerando que o circuito se encontra aberto ao trânsito urbano, a evolução da pista será um fator importante a ter em conta na avaliação do desempenho, assim como as condições meteorológicas. Em setembro, as temperaturas são normalmente mais elevadas do que em abril, mês em que a corrida era habitualmente realizada. Além disso, as temperaturas da pista podem variar bastante, variando nos pontos em que o asfalto se encontra exposto ao sol e com a sombra dos edifícios, especialmente na parte que atravessa o centro histórico. Por fim, o vento pode afetar o comportamento dos carros, mudando de direção e surpreendendo os pilotos, à medida que é canalizado pelos edifícios da cidade.

A maior velocidade alguma vez registada por um carro de Fórmula 1 num evento oficial ocorreu em Baku, quando Valtteri Bottas atingiu 378 km/h no seu Williams-Mercedes, durante a qualificação para o evento inaugural, em 2016. As elevadas velocidades atingidas na reta principal vão colocar os pneus à prova, especialmente devido à força aerodinâmica gerada pelos carros atuais. No entanto, uma secção da pista exige o oposto em termos de configuração aerodinâmica, o que impede as equipas de optarem por um nível de downforce demasiado baixo, pois isso comprometeria o desempenho nas partes mais lentas, onde dependem da aderência proporcionada pelos pneus para maximizar o desempenho. Felizmente, a atual gama de pneus Pirelli está à altura deste tipo de exigências extremas.

Em termos de estratégia, Baku é uma típica corrida de uma paragem, com o pneu mais duro a fazer a maior parte do trabalho. Embora o traçado da pista sugira que as ultrapassagens sejam relativamente simples, na prática isso está longe de ser verdade. Com as diferenças de desempenho entre as duas principais equipas a serem mínimas este ano, a eficácia do DRS terá um papel importante, assim como a capacidade das equipas de reagirem ao inesperado, num circuito onde a probabilidade de interrupções na corrida é bastante elevada. Em 2023, quase todos os pilotos começaram a corrida com o composto Médio, trocando para o Duro, quando o Safety Car entrou na pista na volta 11.

Sergio Perez foi o único piloto a vencer aqui mais do que uma vez. O mexicano ganhou em Baku em 2021 e 2023, vencendo também a Sprint na última edição, demonstrando a sua clara afinidade com este tipo de circuitos, uma vez que seis das suas sete vitórias na Fórmula 1 foram em circuitos urbanos. Se Checo é o rei de Baku, Charles Leclerc pode ser considerado o príncipe das pole positions, tendo garantido o primeiro lugar na grelha de partida nos últimos três anos, de 2021 a 2023, sendo também o mais rápido na Sprint Shootout no ano passado. Em termos de equipas, os papéis invertem-se, com a Red Bull a deter mais vitórias (quatro), mas sem poles, enquanto a Ferrari tem quatro poles (uma delas com Sebastian Vettel), sem nunca ter vencido. De facto, a equipa italiana apenas subiu ao pódio quatro vezes, enquanto a Mercedes e a Red Bull fizeram-no em seis ocasiões cada uma.