GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Vem aí uma das corridas mais ‘inconstantes’ do ano… | AutoSport

Se no caso da pole position a questão deve estar algo em aberto, já a luta pelo triunfo em Baku é bem capaz de ser uma situação ainda mais ‘anárquica’, pelo menos se olharmos para o que foram as corridas anteriores, onde sucedeu quase sempre algo de inusitado.

Certo é que o GP do Azerbaijão costuma redundar em bom espectáculo, tanto, que já tivemos quatro vencedores diferentes desde que o GP começou em 2017 (2016 foi GP da Europa). E embora a Ferrari tenha assumido duas pole positions em Baku, a Red Bull garantiu a vitória por duas vezes, tal como a Mercedes.

Além disso, só em 2019 é que houve um vencedor a partir da pole position – Valtteri Bottas – enquanto Daniel Ricciardo venceu a partir da 10ª posição em 2017 e Sergio Perez da 6ª posição em 2021, com a Red Bull.

Como se percebe, só sabemos que nada sabemos…

Depois da vitória de Pérez no Mónaco, será que consegue duas vitórias em duas corridas? O mexicano subiu ao pódio nestap ista pela Force India em 2016 (no GP da Europa) e em 2018, e também ganhou pela Red Bull quando Verstappen viu um pneu do seu monolugar rebentar o ano passado, tendo o futuro campeão liderado 29 voltas. Note-se que o piloto neerlandês só terminou um Grande Prémio do Azerbaijão, com o quarto lugar, em 2019 (embora tenha sido 8ª em 2016). Talvez possa finalmente ser o primeiro a levar a bandeira axadrezada em 2022, mas isso para já está longe de ser um dado adquirido.

Quanto à Ferrari, os resultados de Leclerc em Baku, 6º, 5º e 4º nas suas três últimas aparições, podem pressupor que vai continuar a melhorar, a questão é até onde. De Carlos Sainz também se espera estar forte no Azerbaijão, mas há uma miríade de factores, incluindo colisões e Safety Car, que podem fazer ‘descarrilar’ o líder da corrida, seja ele qual for.

Os Mercedes são ‘outsiders’ para a vitória este fim-de-semana – a menos que o eventual caos resulte a seu favor. E o caos deve atacar; houve em Baku seis abandonos tanto em 2017 como em 2018.

Ganha nas últimas quatro corridas:

2021 – Sergio Perez (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 – Daniel Ricciardo (Red Bull)