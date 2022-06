GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Sergio Pérez cada vez na luta pelo título? | AutoSport

Depois do Grande Prémio de Espanha, houve quem sentisse que a Red Bull tinha colocado todos os seus ovos todos no mesmo cesto, apoiando desde já Max Verstappen na corrida pelo título.

Seja como for, Sergio Pérez tratou de se certificar de que ainda não pode – se é que alguma vez vai – ser excluído dessa luta, com a sua vitória no Mónaco.

Perez apenas pareceu o mais confortável dos dois pilotos da Red Bull durante a maior parte do fim-de-semana monegasco, enquanto mesmo depois da sua batida no final do Q3 não o perturbou, pois aproveitou ao máximo os deslizes estratégicos da Ferrari para assegurar a sua terceira vitória na carreira.

Foi também a segunda vitória que Perez garantiu à Red Bull, com a primeira a chegar em Baku há 12 meses, pelo que vamos agora precisamente para um local onde tem boas recordações.

No ano passado, Perez esteve muito bem no Circuito da Cidade de Baku, transformando uma sexta posição inicial numa vitória – embora, valha a verdade, após problemas de pneus para Max Verstappen e Lewis Hamilton, os tenha tirado aos dois da equação.

Será que Perez consegue repetir o feito e passar, pelo menos, Charles Leclerc este fim-de-semana?

Esse é só um dos pontos a considerar para este fim de semana de f1, mas há muitos mais…