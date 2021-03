GP do Azerbaijão de Fórmula 1 sem público

Depois de ter ficado o ano passado fora do calendário da Fórmula 1, o regresso do Azerbaijão ao calendário deste ano terá lugar sem a presença de público. A empresa que opera o Circuito da Cidade de Baku anunciou agora que o Grande Prémio será realizado à porta fechada este ano. Também não haverá concertos pós-corrida, acrescentou a agência noticiosa Trend: “Há muitas restrições para o evento”, confirmou o chefe de relações públicas do Circuito da Cidade de Baku, Ayan Najaf-Agayeva, acrescentando que a duração oficial do fim-de-semana da corrida será também reduzida de 4 para 3 dias. Foi também anunciado que, devido à pandemia, o contrato F1 do Azerbaijão foi prolongado de 2023 para 2024.