GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Red Bull favorita, Ferrari perto, Mercedes pode surpreender…na qualificação | AutoSport

A Fórmula 1 está de regresso com o GP do Azerbaijão, e a vitória de Sergio Pérez no Grande Prémio do Mónaco abriu nova luta no campeonato, já que os três da frente, Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez estão agora mais juntos. Mas será que o mexicano pode sobrepor-se ao companheiro de equipa na Red Bull, Max Verstappen? As ruas de Baku vão começar já a dar essa resposta.

Na luta pela pole, em quatro Grandes Prémios, Ferrari e Mercedes têm duas pole positions cada uma em Baku, sendo Leclerc o último piloto a ter um P1 na grelha, em 2021. Quatro bandeiras vermelhas ajudaram o monegasco nesse sábado, com Yuki Tsunoda e Carlos Sainz a terminar essa sessão cedo com os seus respetivos incidentes.

A pole de Leclerc aqui em 2021 foi, portanto, uma surpresa, mas ele tem agora uma hipótese de se tornar o primeiro a repetir a pole em Baku. Afinal de contas, ele dominou nas ruas do Mónaco, embora esta pista seja completamente diferente, até porque diz-se que o Red Bull tem a vantagem da velocidade em linha reta sobre os seus rivais e retas é o que não falta na pista de Baku.

Mas não é só isso, há também algum dilema para os pilotos quando se trata de níveis de asa, e isso pode significar que a Mercedes entre na luta, pois podem ser mais rápidos na zona mais sinuosa do traçado se sacrificarem o nível das asas. Seja como for, quatro pilotos são favoritos para lutar pela pole na qualificação para o Grande Prémio do Azerbaijão: Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc e Carlos Sainz, mas George Russell e Lewis Hamilton têm uma pequena hipótese no sábado.

Poles nas últimas quatro corridas:

2021 – Charles Leclerc (Ferrari)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)