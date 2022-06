GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Outra grande corrida nesta espetacular pista? | AutoSport

Ao contrário do que se pensava inicialmente, o circuito citadino de Baku sempre ‘devolveu’ corridas interessantes de Fórmula 1. A vitória de Daniel Ricciardo em 2017, ainda com a Red Bull, no Azerbaijão foi apenas uma das muitas corridas notáveis em Baku, com um final dramático de duas voltas do ano passado, e em que Lewis Hamilton ‘se esqueceu’ de curvar após a partida na Curva 1, atrasando-se muito.

Este foi também o circuito em que vimos Daniel Ricciardo ultrapassar três monolugares ao mesmo tempo, na travagem para a curva 1,

A pista tem sido palco de muitas corridas emocionantes, e embora castigue os erros com facilidade, devido à sua natureza de circuito citadino, tem na longa secção de reta até à Curva 1 a zona com mais oportunidades de ultrapassagem.

O novo regulamento deste ano tornou mais fácil para os pilotos seguirem-se de mais perto e tentarem fazer ultrapassagens, o que ajudou em vários locais que costumavam ser extremamente difíceis de ultrapassar. Mas isso nunca foi um grande problema no Azerbaijão, por isso quem sabe o que a combinação dos carros de 2022 e o esquema excitante da pista possa proporcionar mais um fim-de-semana épico de Fórmula 1.

