GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Mick Schumacher e Daniel Ricciardo “sob observação”… | AutoSport

Mick Schumacher e Daniel Ricciardo estão sob pressão, fruto do que se está a passar no seio das suas equipas e o GP do Mónaco foi mais um fim-de-semana difícil para os dois pilotos, já que ambos tiveram acidentes.

Mick Schumacher continua sem registar o seu primeiro ponto na F1 e se o ano passado era desculpável pois a Haas não conseguiu um único, com os seus dois rookies, tendo sido a única equipa que não pontuou em todo o ano de 2021, este ano o facto de ter a seu lado Kevin Magnussen está a mostrar claramente que o jovem alemão ainda tem muito que ‘pedalar’, isto depois de há uns meses se ter chegado inclusivamente a falar da…Ferrari. Claramente a “carroça à frente dos bois”…

Schumacher já teve uma série de desempenhos promissores nesta temporada. Em Jeddah, ele não teve oportunidade de chegar ao top 10 após um forte acidente ao tentar chegar à Q3, com a Haas a optar por proteger o carro e as suas limitadas peças sobressalentes na altura.

O contacto com Sebastian Vettel em Miami custou-lhe a sua melhor oportunidade da época, mas a única desculpa para o seu grande acidente no Mónaco foi o facto de Schumacher não estar com possibilidades de chegar aos pontos naquela ocasião e foi isso que lhe disse o diretor da equipa, Guenther Steiner: “Não é nada satisfatório ter de novo um grande acidente. Precisamos de ver como avançamos a partir daqui”.

Ir para outro circuito de rua provavelmente não é o que Schumacher precisa neste momento para reconstruir a sua confiança, mas já mostrou alguns sinais realmente bons, por vezes, esta época e deve ter uma atuação limpa em Baku.

O mesmo se pode dizer de Daniel Ricciardo, que tem a sua posição na McLaren sob escrutínio depois de sete corridas em que só pontuou duas vezes, tendo apenas 11 pontos face aos 48 de Lando Norris. Daniel Ricciardo já venceu em Baku, e dava-lhe mesmo muito jeito um bom resultado no Azerbaijão para reconquistar confiança, claramente perdida até aqui.

A continuar assim vai sair da McLaren muito rapidamente…