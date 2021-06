GP do Azerbaijão de Fórmula 1: horários | AutoSport

A Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Fique com os horários do evento.

Antes de se estrear em 2016, poucos davam muito pelo circuito citadino de Baku, com longas retas e zonas muito lentas, entre a parte velha e nova da cidade de Baku, mas a verdade é que as corridas ali realizadas têm sido das melhores do ano. Com 6 km é o segundo traçado mais longo do calendário, depois de Spa. É o circuito citadino mais rápido do calendário, percorrendo o centro da capital do Azerbaijão, com algumas curvas apertadas de 90 graus, assim como algumas retas. A pista foi projetada por Hermann Tilke e incorpora uma série de características únicas, como uma e uma reta que percorre a extensão do calçadão à beira-mar.

1º GP 2016

Voltas 51

Circuito 6.003 km

Corrida 306.049 km

Recorde 1m43.009s (Charles Leclerc, 2019)

Horário

Sexta-Feira, 4 de Junho

Treino livre 1 09:30 – 10:30

Treino livre 2 13:00 – 14:00

Sábado, 5 de Junho

Treino livre 3 10:00 – 11:00

Qualificação 13:00 – 14:00

Domingo, 6 de Junho

Corrida 13:00