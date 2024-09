GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Horários

Baku, cujo nome da cidade em árabe deriva do persa bād Kūbac que significa “rajada de vento”, acolhe o próximo Grande Prémio desta temporada, tendo sido palco de uma prova de Fórmula 1 desde 2016, com exceção de 2020. Apenas nesse primeiro ano, o evento teve a designação de Grande Prémio da Europa, passando depois a Grande Prémio do Azerbaijão.

Este ano, pela primeira vez na história da prova azeri, a corrida tem lugar em setembro, em vez dos habituais meses de abril ou junho, e o mesmo acontecerá no próximo ano, visando alcançar um calendário logisticamente mais coerente.

Antes de se estrear em 2016, o circuito citadino de Baku, com longas retas e zonas muito lentas entre a parte velha e nova da capital, levantou algumas dúvidas sobre o potencial competitivo, mas a verdade é que as corridas ali realizadas têm sido muito boas. Com 6 km, é o segundo traçado mais longo do calendário, após Spa-Francorchamps.

A pista, projetada por Hermann Tilke, incorpora uma série de características únicas, como uma reta que percorre a extensão à beira-mar.

Sergio Pérez é o único piloto a ter vencido no Azerbaijão mais do que uma vez. O mexicano triunfou em 2021 e 2023, da última vez também vencendo na Sprint. Se Pérez é o ‘rei’ de Baku, Charles Leclerc pode ser considerado o príncipe das pole positions, já que o monegasco garantiu o primeiro lugar na grelha nos últimos três anos e em 2023 também foi o mais rápido no Sprint Shootout. No que diz respeito às equipas, os papéis invertem-se, com a Red Bull a ter o maior número de vitórias (quatro), mas sem pole positions, enquanto a Ferrari tem quatro poles, uma das quais cortesia de Sebastian Vettel, mas nunca venceu. Na verdade, a equipa italiana só subiu ao pódio quatro vezes, enquanto a Mercedes e a Red Bull fizeram-no em seis ocasiões cada uma.

1º GP 2016

Voltas 51

Circuito 6.003 km

Corrida 306.049 km

Recorde 1m43.009s (Charles Leclerc, 2019)

Horário

sexta-feira, 13 de setembro

Treino livre 1 10:30 – 11:30

Treino Livre 2 14:00 – 15:00

sábado, 14 de setembro

Treino Livre 3 09:30 – 10:15

Qualificação 13:00 – 14:00

domingo, 15 de setembro

Corrida 12:00