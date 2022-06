GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Ferrari à procura do volte-face… | AutoSport

A Ferrari está a começar a precisar de reagir ao ascendente da Red Bull. Depois das primeiras corridas do ano ficou inicialmente a sensação que a Scuderia era a equipa a bater, mas depressa a Red Bull se colocou nesse patamar e olhando só para as vitórias, neste momento a Red Bull já vence 5-2. É óbvio que não tem somente a ver com performance, a F1 é muito mais do que isso, mas entre erros e azares, a Red Bull já está 36 pontos na frente dos seus adversários e Max Verstappen está bem destacado no campeonato e Sergio Pérez muito perto de Charles Leclerc.

Por isso a Scuderia precisar de maximizar as suas oportunidades.

Leclerc parecia tão à vontade na corrida ao título após o Grande Prémio da Austrália, quando detinha uma vantagem de mais do que uma vitória na corrida sobre o resto do plantel. Essa margem foi ajudada pelos abandonos anteriores dos pilotos da Red Bull, mas desde aí vimos corridas bem mais fiáveis para Verstappen e Perez – mas também a Ferrari não aproveitou as suas oportunidades.

Em Espanha, Leclerc parecia confortavelmente mais rápido e deveria ter ganho, mas um problema no motor tirou-o da liderança, abandonando, e depois, no Mónaco, a sua ‘maldição’ da corrida caseira voltou a atacar. Este último foi o mais frustrante tanto para Leclerc como para Ferrari, porque ele tinha a corrida sob controlo numa pista onde é quase impossível ultrapassar, mas não conseguiram converter um ‘bloqueio’ da primeira fila numa vitória com qualquer um dos pilotos, uma vez que Carlos Sainz terminou em segundo lugar.

Num campeonato em que é cada vez mais provável ser uma batalha equilibrada com a Red Bull, a Ferrari não se pode dar ao luxo de cometer novamente os mesmos erros, e procurará começar a recuperar já em Baku.