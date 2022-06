GP do Azerbaijão de Fórmula 1: Baku é uma corrida propícia a novos candidatos ao pódio | AutoSport

Até aqui, nas sete corridas, apenas sete pilotos terminaram no pódio, mas a corrida de Baku tem potencial para aumentar esta lista, já que em apenas quatro Grandes Prémios, Baku teve seis equipas diferentes no pódio (sete se distinguirmos Aston Martin e Force India) e surpreendente, oito pilotos diferentes terminar nos três primeiros lugares.

Mais uma vez, muito disso deve-se ao enorme rol de abandonos que Baku normalmente tem, com a sua longa reta a conduzir a um complexo de curvas estreitas e sinuosas que podem encorajar alguns pilotos a arriscar. Com os diretamente proporcionais incidentes e eventuais abandonos.

Apenas uma das últimas quatro corridas não foi afetada por um Safety Car.

Assim, é provável que os Safety Car existam, bem como novos pilotos que terminam no pódio.

Fora dos quatro melhores pilotos, Russell e o colega de equipa da Mercedes Hamilton devem ser considerados embora já tenham terminado no pódio este ano, mas há outros que costumam dar-se bem com esta pista, por exemplo Sebastian Vettel (Aston Martin) já se saiu bem aqui nos anos anteriores. Não esquecer Lando Norris, o piloto da McLaren, que é uma ameaça constante para as equipas de topo quando as coisas não correm à sua maneira, mas também Valtteri Bottas (Alfa Romeo), os homens da Alpine, Fernando Alonso e Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, que já venceu em Baku, pode também melhorar o que tem vindo a fazer, Pierre Gasly também, embora os Alpha Tauri estejam em baixo este ano. Vamos ver o que resulta da corrida.

Pódios nas últimas quatro corridas:

Mercedes – 4

Ferrari – 2

Force Índia/Aston Martin – 2

Red Bull – 2

AlphaTauri – 1

Williams – 1